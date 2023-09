In der Migrationsdebatte werden diese Begriffe häufig vermischt, sie meinen jedoch nicht dasselbe. Als "Flüchtlinge" werden Menschen bezeichnet, die zur Flucht gezwungen sind, beispielsweise durch Krieg und Verfolgung. Diejenigen, die aus eigenem Antrieb ihr Land verlassen, zum Beispiel, um nicht länger in Armut zu leben, werden meist als "Migranten" bezeichnet. Als "Asylbewerber" gelten alle, die einen Antrag auf Schutz gestellt haben.

Deutschlandweit registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Zeitraum von Januar bis August dieses Jahres rund 220.100 Asylanträge. Schon zum Jahresbeginn verzeichnete die Behörde ein Plus von über 78 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Während der Flüchtlingskrise im Jahr 2016 waren die Asylzahlen noch höher: Damals stellten über das gesamte Jahr mehr als 700.000 Menschen einen Antrag auf Asyl in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern haben von Januar bis August 2023 rund 3.641 Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt.