Kommentar: Weniger Flüchtlinge - aber ohne Populismus

Stand: 07.10.2023 08:40 Uhr

46.000 Menschen leben in Hamburg in öffentlichen Unterkünften. Damit hat Hamburg in den vergangenen Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen als Pinneberg an Einwohnern und Einwohnerinnen hat. Doch jetzt kommt die Stadt endgültig an ihre Grenzen, sagen Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer und Innensenator Andy Grote (beide SPD). Und die beiden haben recht, meint Jörn Straehler-Pohl in seinem Kommentar.