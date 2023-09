Schauen Sie eigentlich noch gern die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer? Hat Sie die Frauen-Elf bei der WM in Australien und Neuseeland auch so enttäuscht? Fußball-Fans in Deutschland haben es derzeit schwer. Wie kommt wieder Euphorie in den deutschen Fußball? Was muss sich ändern?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio

oder im Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Info App

In weniger als 250 Tagen beginnt die EM in Deutschland. Doch die Fußball-Nationalmannschaft rutscht immer tiefer in die Krise. Schon während der WM in Katar lief es nicht für die deutschen Herren. Am Sonnabend kassierte die Nationalmannschaft gegen Japan erneut eine Pleite. Mit Konsequenzen: Nach dem 1:4 trennte sich der DFB von Bundestrainer Hansi Flick. Bis ein neuer Trainer gefunden wird, ist Rudi Völler am Start. Und auch bei den DFB-Frauen sieht es nicht sehr viel besser aus. Frühzeitig musste das Team die Heimreise von der WM in Australien und Neuseeland antreten. Nach einem mageren 1:1 im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea schied das Team von Martina Voss-Tecklenburg aus.

Deutschland im Fußballfieber - das war einmal. 2006 begeisterten Teamchef Jürgen Klinsmann und seine Mannschaft das Land. "Poldi" und "Schweini" waren die Lieblinge der Nation, an den Autofenstern klemmten Deutschlandflaggen und Millionen Menschen feierten beim Public Viewing. Mit der WM im eigenen Land erlebten die Deutschen damals ihr "Sommermärchen". Kann diese Begeisterung wieder aufleben? Wie könnte die Euphorie für Fußball zurückkehren? Was meinen Sie? Was muss sich ändern?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Tim Jürgens

stellvertretender Chefredakteur des Magazins 11Freunde

Simon Philipps

Mitglied der Abteilungsleitung des HSV Supporters Club