Mehr Hitzewellen, mehr Starkregen, mehr Dürre-Perioden: Der Klimawandel ist längst für Mensch und Natur spürbar. Sind wir ausreichend auf den Klimawandel vorbereitet? Was müssen wir tun, um uns an die veränderten Bedingungen anzupassen?

Von Jahr zu Jahr werden die Auswirkungen des Klimawandels sichtbarer. Deutschland muss sich anpassen, um die negativen Konsequenzen für Natur und Mensch erträglich zu halten. Gelingt das? Was sagen die Menschen im Norden?

Eine Befragung des NDR zeigt: Fast zwei Drittel unter den knapp 18.000 befragten Norddeutschen in der #NDRfragt-Community finden die Maßnahmen gegen den Klimawandel in ihrem Kreis nicht ausreichend. Fast alle Befragten nehmen die Folgen des Klimawandels wahr, vor allem in Form von Hitzewellen. An der Nordseeküste erleben die meisten Befragten Starkregen und Stürme als Klimafolge. Im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern sind es Dürren. Was tun Städte und Kommunen?

Eine Erhebung von NDR, WDR, BR und CORRECTIV zeigt: Die große Mehrheit der Kreisverwaltungen in Norddeutschland der zunehmenden Folgen durch den Klimawandel bewusst. Einige ergreifen nach eigenen Angaben bereits einzelne Maßnahmen und versucht, sich zu schützen. Gerade an der Nordsee werden Deiche gebaut und ausgebaut, um die Menschen vor steigendem Meeresspiegel und Sturmfluten zu schützen. Doch reicht das aus?

