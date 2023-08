Azubi-Mangel: Wie kann die Ausbildung attraktiver werden?

Die Zahl der Lehrstellen hat wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht, aber an Bewerberinnen und Bewerbern fehlt es. Besonders das Handwerk hat Nachwuchssorgen. Passen Handwerk und Jugendliche nicht zusammen? Wie kann die Ausbildung attraktiver gemacht werden?

In Hamburg sind zu Beginn des Ausbildungsjahres viele Lehrstellen noch nicht besetzt. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sieht es ähnlich aus. Ist die Ausbildung in einem Betrieb für Jugendliche nicht mehr attraktiv? Oder liegt es an den Betrieben, die nur Auszubildende mit mittlerer Reife oder Abitur einstellen wollen?

Kaum Praktika in der Pandemie

Die Wirtschaft beklagt, dass sich Jugendliche nur auf wenige Berufe bewerben: Mediengestalter, Tierpfleger oder Fitness-Kaufmann. Viele kennen die mehr als 300 Ausbildungsberufe nicht. Ein Grund: Praktikums-Plätze waren während der Corona-Pandemie Mangelware.

Speed-Dating für einen Ausbildungsplatz

Handwerk und Handelskammern bieten Speed-Datings an, um junge Leute für unbekannte Ausbildungsberufe zu begeistern. Unternehmerverbände werben für das Duale Ausbildungssystem. Einige Firmen bezahlen sogar die Kosten für den Führerschein. Aber reicht das, um Jugendliche für einen Ausbildungsplatz zu begeistern?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Stephanie Anders

Bildungsexpertin der Handwerkskammer Hamburg

Stefan Krüger

Berufsberater Agentur für Arbeit Schwerin

Ingo Leven

Sozialforscher, Co-Autor der Shell-Studie "Was die Jugend bewegt"