Noch viele freie Ausbildungsplätze in Hamburg

Mehr als 1.000 freie Lehrstellen gibt es im Handel, zum Beispiel in der Logistik und im Groß- und Außenhandel. Im Hamburger Handwerk sieht es ähnlich aus, auch hier sind viele Lehrstellen noch nicht besetzt - beispielsweise auf dem Bau oder in Bäckereien. Die meisten abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk gibt es in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Und auch für den Frisör-Beruf entscheiden sich wieder mehr junge Menschen.

Weniger unbesetzte Stellen als noch 2022

Die Handwerkskammer bewertet die Lage insgesamt eher positiv: Das Angebot an Ausbildungsplätzen steige - und gleichzeitig seien weniger Stellen unbesetzt als im vergangenen Jahr. Etwas zurückhaltender schätzt die Hamburger Handelskammer die Lage ein. Sie sagt, dass aus dem Umland kommen weniger Menschen für eine Ausbildung nach Hamburg kommen. Außerdem würden viele Schulabgänger und -abgängerinnen noch nicht wissen, welche Chancen eine Berufsausbildung im Vergleich zum Studium biete.

Geplant: Azubis als Botschafter

Im September sollen deshalb erstmals Azubi-Botschafter und -Botschafterinnen zum Einsatz kommen. Das sind Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr, die an Schulen über ihre Erfahrungen sprechen. Alle Informationen zu freien Lehrstellen, Praktikumsplätzen oder Ferienjobs gibt es jederzeit auf der Webseite der Handelskammer.

