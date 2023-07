"Leistungszentrum": Malermeister für Ausbildungs-Idee geehrt Stand: 11.07.2023 20:23 Uhr Das Handwerk sucht Auszubildende - dringend. Für seine außergewöhnliche Idee zum Nachwuchsgewinn ist der Malerfachbetrieb Schreiber aus Bad Gandersheim am Dienstag vom Kultusministerium ausgezeichnet worden.

Der Betrieb von Michael Schreiber im Landkreis Northeim erhielt die "Niedersächsische Auszeichnung für besonders verlässliche Ausbildung". Denn er lässt nicht nur Auszubildende im normalen Geschäft mitlaufen, sondern hat eine Art Azubi-Zentrum eingerichtet. Auf 120 Quadratmetern können die Jung-Maler sich ausprobieren, üben und unterschiedliche Fertigkeiten trainieren.

Fußballschule des FC Barcelona: Das geht doch auch im Handwerk

"Pinsoleum" nennt Schreiber sein Lernzentrum, das er sich in einer ganz anderen Branche abgeguckt hat: "Ich habe die Biografie von Pep Guardiola gelesen und da ging es um die Fußballschule vom FC Barcelona", erzählt der Malermeister. "Jeder Fußballverein hat irgendwo ein Sportleistungszentrum. Aber wir im Handwerk haben doch sowas viel nötiger."

Bei Malermeister Schreiber existiert kein Fachkräftemangel

Und so entstand das Pinsoleum. Der Malermeister wirbt zudem auf sozialen Plattformen um Auszubildende. Mit Erfolg: Er hat mehr Bewerber als Stellen. Und bietet eben, so das Land Niedersachsen, eine "besonders verlässliche Ausbildung". Der Preis wird in vier Kategorien vergeben: Industrie und Handel, Land- und Hauswirtschaft, Pflege und Handwerk.

Ausbildungs-Preis ist mit 1.000 Euro dotiert

Die Auszeichnung hat Melanie Walter übergeben, sie ist Abteilungsleiterin im Kultusministerium für den Bereich der beruflichen Bildung. "Es zählen die Verlässlichkeit und Beständigkeit in der Region", so Walter. Die Ehrung ist mit 1.000 Euro dotiert. Das Preisgeld soll der Betrieb - natürlich - für die Ausbildung einsetzen. Die Kriterien der Auszeichnung setzen sich zusammen aus der Anzahl der Azubis in den vergangenen drei Jahren, der Kontinuität und dem Erfolg der Ausbildung, dem regionalen und sozialen Engagement und der Umsetzung der Digitalisierung.

Weitere Preise gehen nach Osnabrück, Damme und Wunstorf

Am Donnerstag wird die Akademie des Klinikums Osnabrück in der Kategorie Pflege ausgezeichnet, außerdem die Landmaschinenfabrik in Damme (Landkreis Vechta) im Bereich Industrie und Handel. In der kommenden Woche ist noch die Kategorie Landwirtschaft dran: Hier erhält Wegeners Hof in Wunstorf (Region Hannover) den Preis.

