NDR Info - Redezeit

Künstliche Intelligenz: Die Technologie sorgt derzeit für viel Diskussions- und Zündstoff. Sie begleitet unseren Alltag seit vielen Jahren, hilft bei der Suche nach Informationen, erkennt Bilder und steuert das Navi. Seit Jahresbeginn hat Künstliche Intelligenz für jeden erkennbar einen riesigen Entwicklungssprung gemacht. Manche schwärmen von einem revolutionären Schritt für Arbeitswelt. Führende Experten warnen vor einer potenziellen Gefahr für die Menschheit. Wie verändert KI unser Leben? Und wie gehen wir damit um?

Ist das die vierte industrielle Revolution? Zumindest hebt die Künstliche Intelligenz die Digitalisierung aktuell auf eine neue Stufe. Intelligente Systeme vernetzen sich, können komplexe Aufgaben bewältigen und Kreativität entwickeln. Praktisch bedeute das etwa: Die KI schreibt individuell angepasste Texte, kreiert Bilder, erkennt medizinische Befunde und steuert Waffensysteme. Sie wird in all dem stetig besser und somit in die meisten Bereiche unseres Lebens Einzug nehmen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) etwa prognostiziert, in zehn Jahren werde es keinen Beruf geben, der nicht damit zu tun habe. Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden?

Warnungen vor KI: Was ist Science-Fiction - und was echtes Risiko?

Zuletzt haben führende Experten erneut davor gewarnt, die Risiken Künstlicher Intelligenz zu unterschätzen. Mit einem Satz, der es in sich hat: "Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg."

Unterzeichnet wurde die Stellungnahme unter anderem von Sam Altman, Chef des Unternehmens OpenAI. Die Firma, die mit dem Programm ChatGPT den Hype um Künstliche Intelligenz hierzulande erst entfachte. Was sind die Motive hinter der Warnung - eine PR-Aktion oder echte Sorge?

Wertebasierte KI: Was kann Regulierung leisten?

Der Deutsche Ethikrat empfiehlt, KI zu regulieren und Technologiekonzerne etwa in punkto Desinformation stärker in die Pflicht zu nehmen. Auch auf EU-Ebene ist ein KI-Gesetz in Arbeit, das Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz setzen will. Worauf kommt es dabei an? Und sind wir in der Lage, die weltweilt rasant voranschreitende KI-Entwicklung zu unserem Nutzen zu regulieren? Wo liegt der Schlüssel zu einem sicheren und souveränen Umgang mit Künstlicher Intelligenz?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Dr. Steffen Brandt

Informatiker, KI-Experte, Projektleiter "Machine Learning und KI", Wissenschaftszentrum opencampus.sh in Kiel

Prof. Dr. Wiebke Loosen

Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut (HBI) in Hamburg

Prof. Dr. Judith Simon

Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg, Mitglied im Deutschen Ethikrat