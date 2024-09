"Mitreden!" Geht Demokratie im Osten anders?

Livestream hier ab 05.09.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Was ist los in Thüringen, wo AfD und BSW bei der Landtagswahl zusammen auf über 48 Prozent der Stimmen gekommen sind? In Sachsen sind es 42. Wurde aus Protest gewählt, wegen der Unzufriedenheit mit der Politik der Ampel-Regierung oder aus Überzeugung? Was sind Ihre Erfahrungen? Erzählen Sie uns davon und diskutieren Sie mit bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Donnerstag um 20.15 Uhr.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie ARD Mitreden! hier im Video-Livestream oder im Radio auf BR24, HR Info, MDR aktuell, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell

oder im auf BR24, HR Info, MDR aktuell, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Moderatorin Doreen Jonas begrüßt als Gäste:

Prof. Oliver Decker

Soziologe und Extremismus-Forscher an der Universität Leipzig

Malte Pieper

MDR-Journalist, Host des erfolgreichen Podcasts "Wahlkreis Ost"



Lukas Rietzschel

Autor und Dramatiker, "Raumfahrer", "Mit der Faust in die Welt schlagen"

Weitere Informationen Wahlkreis Ost Der Politik-Podcast aus Leipzig mit Malte Pieper und Anja Maier. Wer dealt mit wem? Immer freitags, alle 14 Tage. extern

Ein distanziertes Verhältnis zu "West-Parteien"

Die politischen Erfahrungen in der DDR und in den Wendejahren haben bei vielen ein distanziertes Verhältnis zu den "West"-Parteien ausgeprägt. Lebt der Osten die Demokratie anders? Hat der Soziologe Steffen Mau Recht, wenn er dafür plädiert, alternative Formen der Demokratie zu erproben und die Menschen etwa über Bürgerräte stärker zu beteiligen?

AfD erreicht viele junge Wähler und Wählerinnen

Die AfD im Osten ist schon lange nicht mehr die Partei frustrierter älterer Herren, wie sie vor 10 Jahren bei den Pegida-Demonstrationen massenhaft zu sehen waren. Stattdessen knattern unter der AfD-blauen Fahne Kult-Mopeds der DDR-Marke Simson durch die thüringische Stadt Greiz. AfD-Landes-Chef Björn Höcke hat kurz vor der Landtagswahl zu einer Ausfahrt der Jugend eingeladen. Der Zuspruch ist enorm. Fun und Überzeugung scheinen bei den Jungwählern in Sachsen und Thüringen zusammenzukommen. Von den 18- bis 24-Jährigen in Sachsen wählte jeder/jede Dritte die AfD, in Thüringen waren es vier von zehn.

Ist die Ansprache in sozialen Medien ausschlaggebend?

Was macht die AfD für junge Menschen so attraktiv? Sind es die Auftritte bei Tiktok und anderen sozialen Medien, die Betonung des Nationalen, des "Deutschtums", bei dem Vielfalt ausgeschlossen wird? Auch Radikalisierung und extremistisches Gedankengut gab es schon vor der Wiedervereinigung. In Ost und West.

BSW als neuer Player in Sachsen und Thüringen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat bei den Landtagswahlen und zuvor bei den Europawahlen bei allen Parteien Wähler und Wählerinnen abgeholt. Die Frontfrau Sahra Wagenknecht ist in ganz Deutschland bekannt, das Angebot ihrer jungen Partei verspricht mehr soziale Gerechtigkeit, weniger Migration und Friedensappelle an die Ukraine. Welche Lücke füllt das BSW?

Rietzschel: Die Wähler ernst nehmen

Die Frage nach dem "Warum?" möchte der Görlitzer Autor Lukas Rietzschel nicht mehr stellen. Es sei fast schon wie eine Entmündigung, weil man da "wie über Kinder spricht, die bockig in der Ecke stehen", sagte Rietzschel kürzlich im Interview bei BR24. Rietzschel fordert die inhaltliche Auseinandersetzung mit den politischen Problemen. Politiker und Politikerinnen in den ostdeutschen Ländern sollten sich nicht wie die Opposition verhalten und populistische Stimmungen aufnehmen, sondern stattdessen ihre eigene Regierungsverantwortung wahrnehmen.

Was meinen Sie? Wie präsentieren sich die Parteien in Sachsen und Thüringen? Was spricht Sie an? Diskutieren Sie mit! Rufen Sie kostenfrei an unter (08000) 44 17 77