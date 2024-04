Jetzt live

Lärmstörungen sind in den meisten Fällen subjektiv. Sie können das Zusammenleben sehr belasten. Wie können wir damit umgehen? Unser Thema in der Redezeit am Mittwoch um 21.03 Uhr.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie die Sendung hier im Video-Livestream oder im Radio mit

oder im mit Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Die Wahrnehmung von Lärm ist bei jedem anders. Einige Menschen empfinden Lärm als störend und belastend, während andere ihn als normalen Bestandteil des Lebens akzeptieren. Und für jeden ist die Schwelle bei den jeweiligen Quellen unterschiedlich. Je nach Lebenssituation und auch Lebensalter. Ist Kinderlärm zum Beispiel lästig? Das abendliche Klavierspiel der Nachbarn eine Zumutung? Der Straßenlärm vielleicht eher ein kaum wahrgenommenes Grundrauschen? Verbreitet das Straßencafé von gegenüber sommerlich-fröhliche Stimmung oder verhagelt es die Laune?

Gesundheitliche Folgen sind möglich

Wer sich von Lärm gestört fühlt, kann darunter auch gesundheitlich leiden. Manches ist objektiv und physikalisch messbar - und lässt sich trotzdem nicht abstellen. Baustellen gehören dazu, Fluglärm, aber auch fröhlich spielende Kinder auf dem Spielplatz an der Ecke. Diese Lärmquellen werden auch juristisch unterschiedlich bewertet.

Welchen Einfluss haben Lärm und Lärmempfinden auf das Zusammenleben?

Zum internationalen Tag gegen Lärm gucken wir genauer hin. Wann ist Lärm eigentlich Lärm und für wen? Welchen Einfluss hat Lärmempfinden oder auch Lärmvermeidung auf das gesellschaftliche Zusammenleben? Wie geht man am Besten mit Lärmquellen um? Wie schafft man es, Lärm anders zu bewerten, um sich nicht mehr so zu ärgern? Wie sehen Sie das: In welchen Fällen hört die eigene Freiheit dort auf, wo für andere Lärm beginnt? Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in der Redezeit!

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Mirco Bachmeier

Ingenieur, Vorsitzender der Geschäftsführung ‚Lärmkontor‘ GmbH Hamburg

Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp

Expertin für Sozio- und Psychoakustik, Lärmwahrnehmung und Lärmeffekte

Dr. Hubertus Wegmann

Jurist, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in Hamburg

Letzte Redezeit-Sendung am 25. April - neues Format ab 29. April Liebe Hörerinnen und Hörer, hier noch ein Hinweis in eigener Sache: Am 29.4. haben wir mit "Mitreden! Deutschland diskutiert!" ein neues Angebot für Sie. Immer montags und donnerstags laden wir Sie ein, schon ab 20.15 Uhr, mit uns zu diskutieren - und das nicht nur mit Menschen im Norden, sondern aus ganz Deutschland. Denn wir gehen gemeinsam mit BR24, rbb24 Inforadio und ab Herbst auch mit dem MDR auf Sendung. Wir laden Sie ein, sich einzubringen, Ihre Meinung zu sagen und mit uns ins Gespräch zu kommen, im Radio auf NDR Info und weiterhin im Video-Livestream. Wie gewohnt mit starken Moderatorinnen und Moderatoren und Expertinnen und Experten im Studio. Unsere letzte Ausgabe der Redezeit hören Sie am 25.4.2024 um 20.33 Uhr. Mehr zu dem, was Sie dann erwartet, erfahren Sie hier: www.mitreden.ard.de