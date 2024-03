Stand: 15.03.2024 09:35 Uhr Flughafen Hamburg: Mehr Lärm durch Nachtflüge erwartet

Die Stadt Hamburg erhebt keine Bußgelder mehr für verspätete Nachtflüge. Bisher war es so, dass Airlines bei regelmäßigen Linienflügen für Starts und Landungen zwischen 23 Uhr und Mitternacht eine Sondergenehmigung brauchten. Wäre eine Verspätung vermeidbar gewesen, hat die Stadt zwischen 1.500 und 60.000 Euro Bußgeld verlangt. Dagegen hatten Lufthansa und Condor geklagt. Nach einer Einschätzung des Gerichts, dass die Gebühren rechtswidrig sein könnten, hat die zuständige Umweltbehörde in Hamburg sie vorsorglich abgeschafft. Jetzt rechnet sie mit deutlich mehr Verspätungen. Die Bürgerinitiative Fluglärm fordert deshalb schnell neue rechtssichere Regelungen für die Nachtruhe am Flughafen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr