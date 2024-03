Stand: 14.03.2024 11:49 Uhr Geplante Umgehungsstraße Elstorf: Bürger fürchten Lärm

Der Ort Elstorf im Landkreis Harburg soll von Autos und Lastwagen entlastet werden, die zwischen den Autobahnen 1 und 26 wechseln. Die zuständige Landesstraßenbaubehörde will deswegen eine Umgehungsstraße bauen. Gegen diese Pläne gibt es allerdings Kritik. Das wurde bei einem Informationsabend am Mittwoch erneut deutlich. Die Bürgerinitiative Elstorf West kritisiert unter anderem, die Straße sei zu nah an bestehenden Wohnhäusern geplant. Von manchen Gebäuden sei sie nur etwa 130 Meter entfernt, sagte ein Sprecher. Sie sollte deshalb weiter entfernt vom Dorf gebaut werden. Die Straßenbaubehörde entgegnete, dass entsprechende Lärmschutz-Maßnahmen bereits geplant seien. Von der Initiative hieß es zudem, Landwirte befürchteten, große Umwege zu ihren Feldern fahren müssen. Man gehe davon aus, dass gegen die Pläne geklagt werde. Wenn nicht von der Bürgerinitiative, dann von Einzelpersonen, so der Sprecher. Allerdings kann eine Klage erst eingereicht werden, wenn das Planfeststellungsverfahren eingeleitet wird. Das sei vermutlich Ende des Jahres der Fall, hieß es.

