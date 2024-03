Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt - tun wir genug gegen Rassismus?

Livestream hier ab 21.03.2024 21:03 Uhr Jetzt live

Am Internationalen Tag gegen Rassismus wollen wir in der Redezeit genauer hinsehen und hinhören. Gehen wir sensibel genug mit dem Thema um? Was sagen Betroffene? Unser Thema in der Redezeit am Donnerstag um 21.03 Uhr.

Rassismus ist in Deutschland für viele Menschen tägliche Realität. Demokratisches Miteinander und gesellschaftlicher Zusammenhalt werden davon bedroht. Aber erst mit rassistisch motivierten Attentaten wie beispielsweise 2019 in Halle und 2020 in Hanau ist das Thema wieder mehr in den Fokus auch Nicht-Betroffener gekommen. Neben diesen extremen Fällen gibt es aber auch alltäglichen Rassismus.

Ist Deutschland besonders rassistisch?

Eine EU-Studie hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass sich innerhalb der EU besonders in Deutschland Schwarze wegen ihrer Hautfarbe benachteiligt fühlen. 76 Prozent gaben demnach an, innerhalb der vergangenen fünf Jahre wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe Opfer von Rassismus geworden zu sein. Das sind mehr als in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten. Und Rassismus kann viele Gesichter haben.

Unangemessene Frage: "Wo kommst Du wirklich her?"

Beispielsweise im Gesundheitssystem: Hautkrebserkrankungen werden zum Beispiel im Medizinstudium nur an weißer Haut gelehrt. In der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, von Erfahrungen mit Polizei und Justiz berichten Betroffene. "Wo kommst Du wirklich her?" - eine Frage, die vielen aufstößt.

Was könnte helfen im Kampf gegen Rassismus?

Was also könnte man tun? Am Internationalen Tag gegen Rassismus wollen wir in der Redezeit dieser Frage nachgehen. Sind Sie vielleicht manchmal unsicher, ob eine Formulierung so "noch okay" ist? Haben Sie selbst schon einmal Erfahrungen mit Rassismus gemacht und wollen uns davon erzählen? Welche Maßnahmen könnten in Schulen, Behörden oder bei der Arbeit helfen? Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion mit Ihnen.

NDR Info Moderator Marius Zekri begrüßt als Gäste:

Heike Schlesselmann

Schulleiterin ‚Schule mit Courage‘, Coppernicus-Gymnasium Norderstedt

Benjamin Winkler

Soziologe, Rechtsextremismus-Experte, Amadeu Antonio Stiftung Berlin