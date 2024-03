Internationale Wochen gegen Rassismus: Aktionen in MV Stand: 11.03.2024 05:45 Uhr Unter dem diesjährigen Motto "Menschenrechte für alle" sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus gestartet. Bundesweit gibt es dazu zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen - auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Bis zum 24. März gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, die auf das Thema aufmerksam machen sollen. Es beteiligen sich beispielsweise die Städte Schwerin, Neustrelitz und Stralsund. In Greifswald gibt es einen Workshop für Betroffene von Rassismus. Dort können sie sich austauschen und Strategien für den Umgang damit entwickeln.

Michael: "Aktionswochen besonders wichtig"

Eine Diskussionsrunde widmet sich Alltagsrassismus in Sportvereinen und es wird über die Möglichkeiten informiert, wie Menschen mit Migrationsgeschichte in der Kommunalpolitik aktiv werden können. Die Integrationsbeauftragte des Landes, Jana Michael, sagte, in diesem Jahr seien die Aktionswochen gegen Rassismus besonders wichtig. Die "ausländerfeindlichen und rassistischen Abschiebungsfantasien von Vertretern der AfD" hätten gezeigt, dass Rassismus weiterhin ein ernstzunehmendes Problem sei.

Die Aktionswochen werden bundesweit von der Stiftung gegen Rassismus ausgerufen. Mittelpunkt ist der 21. März - der Internationale Tag gegen Rassismus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.03.2024 | 07:00 Uhr