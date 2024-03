Internationale Wochen gegen Rassismus: Aktionen in Hamburg Stand: 10.03.2024 14:32 Uhr "Menschenrechte für alle" - das ist das diesjährige Motto der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Bundesweit finden dazu ab Montag Aktionen und Veranstaltungen statt - auch in Hamburg.

Rassismus hat viele Gesichter und ist Alltag - auch in Hamburg. Noch immer erleben Menschen, dass sie zum Beispiel bei der Wohnungs- oder Jobsuche benachteiligt werden - aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer Sprache.

20.000 Euro für Projekte in Wandsbek

Für Projekte und Veranstaltungen der Internationalen Wochen gegen Rassismus hat der Bezirk Wandsbek im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" 20.000 Euro zur Verfügung gestellt, heißt es aus dem Bezirksamt. Auch in weiteren Hamburger Bezirken, etwa in Eimsbüttel, Altona oder Harburg finden vom 11. bis 24. März Veranstaltungen gegen Rassismus statt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), ruft ihre Mitglieder in Hamburg dazu auf, sich in der Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus zu beteiligen.

Bundesweiter Auftakt der Internationalen Wochen gegen Rassismus ist am Montag in Erfurt. Die Wochen finden jedes Jahr rund um den Tag gegen Rassismus am 21. März statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.03.2024 | 15:00 Uhr