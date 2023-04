Wirtschaft, Tourismus und Kultur prägen Partnerschaften mit China Stand: 19.04.2023 18:40 Uhr Die meisten der internationalen Partnerschaften norddeutscher Städte bestehen mit Städten innerhalb der EU - doch auch mit Städten in China gibt es Verbindungen. Derzeit prüft die Stadt Kiel solch ein engeres Bündnis mit der Millionen-Metropole Qingdao.

In ganz Deutschland gibt es mittlerweile nach Angaben der deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) bereits mehr als 5.500 deutsch-internationale Städtepartnerschaften. Laut einer Studie der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt sind darunter mehr als 100 offizielle Verbindungen zwischen deutschen und chinesischen Städten oder Kommunen.

Nicht nur die Wirtschaft steht im Fokus

Bei der Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den chinesischen Städten geht es laut RGRE zum Beispiel um wirtschaftliche Fragen, aber auch um die Bereiche Bildung, Kunst, Kultur sowie den Schulaustausch und Treffen der Zivilgesellschaft. Weitere Themen der Städte-Verbindungen sind etwa die kommunale Selbstverwaltung, Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheitswirtschaft sowie nachhaltige Entwicklung.

Bremen machte 1985 den Anfang

In Norddeutschland waren zwei Hansestädte gewissermaßen die Pioniere für partnerschaftliche Verbindungen in die Volksrepublik. Bremen startete 1985 ein Bündnis mit der Hafenstadt Dalian im Nordosten Chinas. Im Zentrum des Austauschs stehen unter anderem die für den Stadtstaat wichtigen Kernthemen Raumfahrt und Satellitenbau, Elektromobilität und Windenergie. Dalian liegt im Norden Chinas, hat rund fünf Millionen Einwohner und ist eine sogenannte Sonderwirtschaftszone, in der erleichterte Bedingungen für ausländische Investoren gelten. Die Hafenstadt beherbergt auch Niederlassungen deutscher Firmen wie Thyssenkrupp, Volkswagen, Liebherr oder des Werkzeugmaschinen-Produzenten Grob.

Hamburg ist seit 1986 mit Shanghai verpartnert

1986 begann Hamburg eine Partnerschaft mit der 25-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai. Der Hafen an der Ostküste Chinas ist der mit Abstand größte der Welt und einer der wichtigsten Transport-Knotenpunkte weltweit. Einer der zentralen Punkte der Städtepartnerschaft ist die "maritime Seidenstraße".

Rostock kooperiert ebenfalls mit der Millionenstadt Dalian

Noch zu DDR-Zeiten stieg 1988 Rostock ins Thema Städtepartnerschaften ein. Wie zuvor bereits Bremen ging auch die Ostsee-Hafenstadt Rostock eine Verbindung mit dem nordost-chinesischen Dalian ein. Zentrale Punkte dieser Kooperation sind die Maritime Wirtschaft, Wissenschaft und der Jugend- und Hochschulaustausch.

Qingdao ist bereits mit Wilhelmshaven verbunden

Keine Städte-, sondern eine reine Hafenpartnerschaft betreibt bereits seit 1992 das niedersächsische Wilhelmshaven mit Qingdao, das nun seine Kontakte mit der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel intensivieren möchte. In der Metropole im Osten des Landes leben nach offiziellen Angaben mehr als sieben Millionen Menschen. Qingdao beheimatet außerdem den drittgrößten Hafen Chinas. Bei den Olympischen Sommerspiele von Peking 2008 wurden vor der Küste der Stadt die Segelwettbewerbe ausgetragen.

Wolfsburgs Verbindungen sind auch wirtschaftlicher Natur

Die meisten Verbindungen zu chinesischen Städten hat aus norddeutscher Sicht Wolfsburg. Zu Jianding besteht eine offizielle Partnerschaft, mit Dalian, Nanhai und Changchun gibt es Städtefreundschaften. In all diesen vier Städten betreibt der Autokonzern Volkswagen Werke. Eines der zentralen Themen der Städte-Verbindungen ist nach Angaben der Stadt die klimafreundliche Mobilität.

Aus Städtefreundschaft kann eine Partnerschaft werden

Eine Städtepartnerschaft ist eine auf unbestimmte Zeit geschlossene Verbindung zwischen zwei Städten mit dem Ziel, sich insbesondere in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Jugend und/oder Wirtschaft auszutauschen und sich gegenseitig zu informieren. Eine modernere Form der Städtepartnerschaft ist dementsprechend die Städtefreundschaft, die sich durch zeitliche Bindung und inhaltliche Verfestigung zur nächsten Stufe, der Partnerschaft, entwickeln kann.

Jüngste Partnerschaften durch kleine Kommunen

Zuletzt gingen eher kleinere norddeutsche Kommunen offizielle Partnerschaften mit chinesischen Städten ein: Rinteln ist seit 2019 mit Tongnan verbunden, Oldenburg seit 2017 mit der Touristenmetropole Xi'an und Eutin ebenfalls seit 2017 mit Xinchang.

Städtepartnerschaften gibt es unter anderem außerdem zwischen Braunschweig und Zhuhai sowie Stralsund und Huangshan. Insgesamt gibt es rund 20 Partnerschaften und Freundschaften zwischen norddeutschen und chinesischen Städten.

