Winterwetter im Norden: Weniger Unfälle trotz Streik Stand: 30.11.2023 15:19 Uhr In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen gibt es heute Einschränkungen im Winterdienst wegen Streiks bei Straßenmeistereien. Vielerorts ist es weiterhin glatt. Das große Chaos blieb bislang aber aus - vermutlich auch, weil sich die Autofahrer an die Witterungsverhältnisse angepasst haben.

In der Nacht hat es gebietsweise zweistellige Minusgrade im Norden gegeben, auch tagsüber bleibt es weitestgehend frostig. Die Straßen sind teils glatt, so wie etwa in Hamburg am frühen Morgen. Das hat die Verkehrslage bisher aber nicht sonderlich beeinflusst, wie NDR 90,3 berichtete. Es ist laut Feuerwehr verhältnismäßig ruhig. Insbesondere auf Nebenstraßen und Brücken ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten. Der Winterdienst der Stadtreinigung ist wieder mit einem Großaufgebot im Einsatz - dort wird heute nicht gestreikt.

Gestern Abend war eine Eurowings-Maschine am Flughafen Hamburg wegen Glatteis nach der Landung von der Rollbahn abgekommen. Die Maschine sei im Parkvorgang gerutscht. Alle 89 Passagiere und die Crew hätten sie normal über die Treppe verlassen können und seien mit Bussen zum Terminal gebracht worden. Verletzt wurde dabei niemand, wie eine Sprecherin des Airports sagte.

Weitere Informationen Glatteis: Flugzeug kommt in Hamburg von Rollbahn ab Eine Eurowings-Maschine, die aus Stuttgart gekommen war, geriet ins Rutschen. Verletzt wurde niemand. Der Flugbetrieb ging normal weiter. mehr

Räumdienste streiken in Niedersachsen und Bremen

Wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst der Länder kommt es in Niedersachsen und Bremen zu Einschränkungen beim Winterdienst. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenmeistereien zum Ausstand aufgerufen. In Niedersachsen sind hauptsächlich die Bundes-, Landes- und teilweise auch Kreisstraßen von dem Warnstreik betroffen. Besonders wer auf kleineren Straßen unterwegs sei, müsse sich unter Umständen darauf einstellen, dass die Fahrbahnen noch glatt und ungestreut seien, sagte ein ver.di-Sprecher. Städte und Gemeinden sind demnach nicht betroffen, hier läuft der Winterdienst ganz normal weiter. Auch auf den überregionalen Straßen sei gestern Abend noch gestreut worden, sagte der ver.di-Sprecher, sodass ein Verkehrschaos zunächst ausgeblieben sei. Der Warnstreik soll bis Freitagmorgen um 6 Uhr dauern.

Auch die Polizeisprecher in verschiedenen Regionen Niedersachsens bestätigten, dass die Verkehrslage in der Nacht und am frühen Morgen trotz des Streiks verhältnismäßig entspannt geblieben sei. Das liege vor allem daran, dass es in vielen Landesteilen weitgehend trocken geblieben sei. Zwei Brücken, die Jann-Berghaus-Brücke in Leer und die Huntebrücke bei Oldenburg, seien in Folge des Warnstreik gesperrt worden. Dort bildeten sich am Morgen Staus.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Auch in SH nur eingeschränkter Winterdienst

In Schleswig-Holstein sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenmeistereien des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) ebenfalls seit Mitternacht zum Streik aufgerufen. In Husum versammelten sich etwa 600 Streikende, darunter auch Mitarbeiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Ein Verkehrschaos blieb am Morgen aber aus, die Polizei berichtete von wenigen Problemen. Die Autofahrer hätten sich mittlerweile den Witterungsverhältnissen angepasst. Anders als am Mittwoch gab es in der Nacht und heute Morgen aber auch keine größeren Schneefälle im Land.

Der Ausfall der streikenden Beschäftigten soll laut LBV-Chef Frank Quirmbach möglichst gut von Fremdfirmen ausgeglichen werden. Die 22 Straßenmeistereien sollen sich außerdem gegenseitig unterstützen und bezirksübergreifend arbeiten. Dabei geht es um die besonders viel befahrenen Bundes- und Landesstraßen. Die Nebenstrecken würden nicht alle in der gewohnten Zeit und Qualität geräumt werden können, sagte Quirmbach.

Möchten Eltern in SH ihren Kindern den Schulweg aus Sicherheitsgründen nicht zumuten, so können sie ihre Kinder zu Hause behalten oder früher nach Hause holen. Das gilt auch, wenn Busse wetterbedingt nicht fahren.

SH: Hunderte Glätte-Unfälle seit der Nacht zu Mittwoch

Nach dem Wintereinbruch normalisierte sich die Lage auf den Straßen in Schleswig-Holstein weitestgehend. Es gab aber erneut einige witterungsbedingte Unfälle. Auf der A7 bei Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stießen laut Polizei am Morgen insgesamt acht Autos zusammen, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte ersten Erkenntnissen zufolge beim Einfädeln auf die Autobahn mehrere andere Wagen geschnitten. Sieben Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, auch weil es glatt war. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war zeitweise zum Teil gesperrt.

In der Nacht zu Donnerstag wurden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 501 bei Grömitz sechs Personen verletzt, vier von ihnen schwer. Bei einem der drei Schwerverletzten handelt es sich um ein dreijähriges Kind. Lebensgefahr besteht laut Polizeiangaben nicht. Ein 32-jähriger Autofahrer war demnach bei Glätte zu schnell unterwegs, als sein Wagen ins Schleudern geriet. Er stieß mit einem anderen Wagen im Gegenverkehr zusammen.

Mecklenburg-Vorpommern: Unfall mit Räumfahrzeug

In Mecklenburg-Vorpommern gab es ebenfalls weniger Glätteunfälle als am Vortag. Für den westlichen Teil des Bundeslandes zählte das Polizeipräsidium Rostock von Mitternacht bis zum Vormittag 20 witterungsbedingte Unfälle. Darunter seien ihres Wissens keine schweren Unfälle gewesen, sagte eine Sprecherin des Präsidiums. Für den östlichen Landesteil verzeichnete das Neubrandenburger Polizeipräsidium seit Mittwochabend ebenfalls etwa 20 witterungsbedingte Unfälle. Ein Mensch sei leicht verletzt worden, als ein Auto von der Autobahn 20 in den Straßengraben gerutscht sei.

Bei einem Unfall mit einem Räumfahrzeug bei Anklam wurden am Mittwochabend auf schneeglatter Straße zwei Männer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Auto das Schiebeschild des entgegenkommenden Räumfahrzeuges gestreift und sich daraufhin gedreht. Dabei sei er mit einem Transporter zusammengestoßen, der hinter dem Räumfahrzeug fuhr. Der Unfallverursacher und der 60 Jahre alte Fahrer des Transporters wurden verletzt. Am Mittwoch hatte es in Mecklenburg-Vorpommern etwa 100 Unfälle mit mehreren Schwer- und Leichtverletzten gegeben.

Niedersachsen: Autounfälle und umgestürzte Bäume

Schneefall und glatte Straßen hatten am Mittwoch auch in Niedersachsen zu etlichen Unfällen geführt. Allein im Raum Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim seien elf witterungsbedingte Unfälle gemeldet worden, im Raum Oldenburg habe es sieben Glätteunfälle in der Nacht zu Mittwoch und am Morgen gegeben, teilte die Polizei mit. Im Landkreis Osnabrück stürzten Bäume unter der Schneelast um und versperrten Straßenabschnitte.

Meteorologen erwarten mehr Schnee und teils strengen Frost

Auch tagsüber sollen die Temperaturen heute den Minusbereich nicht verlassen, allenfalls im Nordwesten Niedersachsens könnte es ein bis drei Grad warm werden. In Schleswig-Holstein könnten nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heute noch bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Am Freitag liegen die Höchstwerte an den Küsten zwischen ein und fünf Grad, ansonsten erreichen die Temperaturen minus vier bis null Grad. Bis zum Wochenende ist weiter mit Schneeschauern zu rechnen. "Es geht winterlich weiter", sagte eine Meteorologin des DWD. "Das reißt jetzt so schnell nicht ab." Man müsse auch über das Wochenende weiter mit glatten Straßen rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 30.11.2023 | 13:05 Uhr