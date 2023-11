Winter-Verkehrschaos in MV: Fast 100 Unfälle wegen Schnee und Eisglätte Stand: 29.11.2023 12:33 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vielerorts starke Schneefälle gegeben. Im ganzen Land ereigneten sich zahlreiche Unfälle in kurzer Zeit.

Für viele Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern hat der Mittwoch mit Schnee und Glätte auf den Straßen begonnen. Im morgendlichen Berufsverkehr wurde der Weg zur Arbeit in weiten Teilen des Landes zu einer Rutschpartie. Vor allem Westmecklenburg sowie die Ostsee- und Boddenküste waren von starken Schneefällen betroffen. Autofahrer im ganzen Land sind aufgerufen, besonders achtsam zu fahren, genügend Abstand zu halten und Fahrzeuge komplett von Schnee zu befreien. Andernfalls könne ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro fällig werden. Auch Reifen mit Alpine-Symbol sind laut Polizei Pflicht. Das Bußgeld bei Verstößen beginnt bei 60 Euro und einem Punkt.

Sperrungen aktuell: A19 und A20

Aktuell ist die A19 in Fahrtrichtung Rostock zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf gesperrt. Laut Polizei kam dort ein Lkw aufgrund der Witterung ins Schleudern und stellte sich quer zur Fahrtrichtung. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Laage umgeleitet. Die Sperrung soll noch mehrere Stunden dauern, da das Lkw-Gespann aufgrund der Umstände vor Ort durch einen Spezialkran geborgen werden müsse. Außerdem ist die A20 in Richtung Rostock am Kreuz Uckermark zwischen Anklam und Jarmen nach einem Unfall gesperrt.

Fast 100 Unfälle, teils mit Schwerverletzten

Im Raum Rostock hatte man es am Mittwochmorgen mit einer Welle von über 30 Glätteunfällen zu tun, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Insgesamt registrierte die Polizei im ganzen Land fast 100 Unfälle im Zusammenhang mit der Winterwitterung. Den Angaben zufolge ereigneten sich diese in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Rostock sowie in den kreisfreien Städten Rostock und Schwerin. Schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde eine 24-Jährige, die zwischen Spantekow und Japenzin auf gerade Strecke von der Straße abkam und gegen eine Baum prallte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Anklamer Krankenhaus gebracht. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde ein Pkw-Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Er war mit seinem Fahrzeug zwischen Gösslow und Neuenrode von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Zahlreiche Unfälle mit Lkws

Zu erheblichen Einschränkungen kam es am Vormittag auf der A20 zwischen Bobitz und Wismar, weil ein Sattelauflieger samt Anhänger mit der Leitplanke kollidierte. Für die Bergung und die Reinigung der Fahrbahn wurde die A20 voll gesperrt. Auch auf der Umleitung über die B208 kam es deswegen zu Staus. Eine weitere Vollsperrung wurde auf der A19 in Richtung Rostock nötig, weil zwischen Laage und Dummerstorf ein Lkw ins Schleudern kam und quer zur Fahrbahn stehen blieb. Auf der A24 Höhe Parchim Richtung Hamburg ist ein Transporter in die Leitplanke gerutscht. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Insgesamt hätten sich die Autofahrer aber auf die Witterungsverhältnisse eingestellt, hieß es von den Leitstellen im Land. Schon am Dienstagmorgen registrierte die Polizei im Raum Greifswald, Anklam und Rostock mehr als 40 Glätteunfälle.

Einschränkungen im Nahverkehr

Der Wintereinbruch hat auch bei Verkehrsbetrieben im Land zu Einschränkungen geführt. Ganz besonders in den frühen Morgenstunden, als Straßen teilweise noch nicht geräumt waren, mussten Fahrgäste des Nahverkehrs teilweise erhebliche Verspätungen in Kauf nehmen. Im Landkreis Rostock fielen Verbindungen sogar komplett aus, wie die Rebus-Linie 122 zwischen Rostock-Lütten Klein und Bad Doberan. Wann die Verbinduiing wieder bedient werden kann, ist bislang unklar. Das Busunternehmen Rebus vermeldete neben Ausfällen und Verspätungen auch mehrere Unfälle im gesamten Landkreis. Auch welche Linien der RSAG in Rostock von Schnee und Glätte betroffen sind, ist unklar. Die Leitzentrale sei noch immer vom Hackerangriff von vor knapp zwei Wochen betroffen. Generell habe man die Situation aber im Griff, so eine Sprecherin der RSAG.

Schneefall soll in der Nacht abklingen

Das Schneetief breitet sich im Tagesverlauf weiter über Vorpommern aus, wie NDR-Wetterexperte Uwe Ulbrich sagte. Und auch die Temperaturen bleiben den ganzen Tag über im Frostbereich und sollen der Nacht zu Donnerstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf minus zwei bis minus sieben Grad absinken. Der Schneefall klingt den Angaben zufolge von Westen her langsam ab.

