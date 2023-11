Winterwetter im Norden: Mehr Schnee in den kommenden Tagen Stand: 28.11.2023 17:52 Uhr Der Wintereinbruch im Norden ist noch nicht vorüber. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in der Nacht zu Mittwoch vor allem südlich des Nord-Ostsee-Kanals bei Tiefsttemperaturen bis minus fünf Grad wieder Schneefall geben.

Am Mittwoch sollen die Wolken bei leichtem Dauerfrost von Nordfriesland her auflockern. In der Nacht zu Donnerstag können die Temperaturen nach Angaben des DWD noch weiter in den Keller rauschen: Im Landesinneren sind bis minus acht Grad möglich, an den Küsten bis minus zwei Grad. Bis zum Wochenende ist mit Schneeschauern zu rechnen.

Glatte Straßen und Unfälle wegen Wintereinbruch

Der Wintereinbruch brachte am Dienstag in Niedersachsen Einschränkungen im Zugverkehr mit sich. Besonders im Harz behinderten zudem Schnee und Eis den Straßenverkehr. Es gab dort in den vergangenen Tagen bereits mehrere Unfälle, wie auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dort war es vielerorts zu starken Schneefällen gekommen.

Schneefall sorgte am Dienstagmorgen außerdem für den ersten Volleinsatz der Stadtreinigung Hamburg. Er war nötig geworden, weil Nässe auf den Straßen und Wegen stellenweise gefroren war. Auch in Teilen Schleswig-Holsteins hatte Schneefall seit Montagabend für schwierigere Straßenverhältnisse als normal gesorgt.

DWD gibt vorläufige Herbst-Bilanz bekannt

Zum Schluss zeigt sich der diesjährige Herbst in diesen Tagen von seiner winterlichen Seite. Doch wie sieht die gesamte Bilanz für den Herbst 2023 aus? Der DWD stellt am Mittwoch seine vorläufigen Daten vor. Der Herbst im vergangenen Jahr war der drittwärmste seit dem Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881 mit einer Durchschnittstemperatur von 10,7 Grad.

