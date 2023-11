Viele Unfälle durch Schnee und Eis - Winterdienste streiken morgen Stand: 29.11.2023 15:02 Uhr In vielen Regionen Norddeutschlands hat Schneefall bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu glatten Straßen, Radwegen und Bürgersteigen geführt. Zwei Autobahn-Abschnitte sind aktuell gesperrt: die A19 bei Rostock und die A20 am Kreuz Uckermark. Ab Mitternacht wollen viele Straßenwärter streiken.

Durch Glätte und unangepasste Fahrweise gab es seit heute Nacht viele Unfälle im Norden. Allein in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein krachte es insgesamt etwa 250 Mal. Auf der Autobahn 7 gab es mehrere Unfälle: Der erste ereignete sich zwischen Büdelsdorf und Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Zunächst konnte der verunglückte Lastwagen nicht geborgen werden und der Verkehr wurde einspurig vorbeigeleitet.

A7 mehrfach gesperrt wegen Bergung von Lkws

Für die Bergung des verunglückten Lkw musste die A7 dann am Vormittag in dem Bereich mehrere Stunden lang gesperrt werden, es entstand ein zwölf Kilometer langer Stau, der sich aber mittlerweile aufgelöst hat.

Auf Höhe der Raststätte Holmmoor fuhr zudem ein Transporter in die Mittelplanke. Nach Polizei-Angaben kam es in der Folge durch den Rückstau zu einem weiteren Unfall. Nach bisherigem Kenntnisstand sei eine Person leicht verletzt worden. Zeitweise wurde die Autobahn auch dort gesperrt. Außerdem fuhr zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg ein Sattelzug in die Leitplanke. Dort gab es am Morgen ebenfalls vorübergehend eine Vollsperrung der A7.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Mehr als 150 Unfälle in Schleswig-Holstein

Bei den Leitstellen in Schleswig-Holstein ging heute früh ein Glätteunfall nach dem anderen ein. Bis zum Vormittag waren es insgesamt mehr als 150. Es blieb laut Polizei meist bei Blechschäden. Besonders betroffen gewesen sei der Süden von SH. "Lassen Sie das Auto stehen, wenn es geht", appellierte die Polizei.

Auf der A1 im Kreis Ostholstein waren Polizisten selbst in einen Unfall verwickelt, als ein Auto auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen einen Streifenwagen fuhr, der einen anderen Unfall absichern sollte. Ein Lkw fuhr auch noch in die Unfallstelle. Zwei Polizistinnen sowie die Beifahrerin in dem Auto wurden leicht verletzt.

Auch Züge und Busse in SH von Wetter-Problemen betroffen

Auch der öffentliche Nahverkehr in SH hat mit der Witterung zu kämpfen: Viele Züge fahren verspätet oder fielen aus, weil sich laut Bahn die Weichen nicht mehr bewegen ließen. Davon war am Morgen vor allem der Raum Kiel betroffen. In Kiel blieben auch Busse zunächst im Depot - die KVG stellte den Betrieb nach eigenen Angaben gegen 2 Uhr in der Nacht ein. Um 7 Uhr morgens lief der Busverkehr aber langsam wieder an. Auch in anderen Städten fuhren in der Frühe zunächst keine Busse.

Bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) blieb in der Nacht ein Regionalzug liegen, die Passagiere mussten in einen anderen Zug umsteigen.

Niedersachsen: Autounfälle und umgestürzte Bäume

Schneefall und glatte Straßen führten auch in Niedersachsen zu etlichen Unfällen. Bei Bassum (Landkreis Diepholz) schleuderte ein Auto gegen einen Baum. Der Beifahrer wurde schwer, die Fahrerin leicht verletzt. Allein im Raum Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim seien elf witterungsbedingte Unfälle gemeldet worden, im Raum Oldenburg habe es sieben Glätteunfälle in der Nacht und am Morgen gegeben, teilte die Polizei mit. Dabei sei nach bisherigem Kenntnisstand niemand schwer verletzt worden. Im Landkreis Osnabrück stürzten Bäume unter der Schneelast um und versperrten Straßenabschnitte. Züge der Bahn verspäteten sich auch in Niedersachsen, allerdings gebe es keine gravierenden Probleme, sagte ein Bahn-Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für weite Teile Niedersachsens heute mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee - lokal seien auch zehn Zentimeter möglich. Im Harz könne es in hohen Lagen zu schweren Sturmböen und zu Schneeverwehungen kommen. Wegen der lockeren Schneedecke könnten dort Straßen und Schienen stellenweise unpassierbar sein.

Viele Unfälle auch in Mecklenburg-Vorpommern - A19 und A20 gesperrt

Auch für viele Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern begann der Mittwoch mit Schnee und Glätte. Insgesamt gab es etwa 100 Unfälle, mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt. Aktuell ist die A19 Richtung Norden zwischen Laage und Kavelstorf wegen eines quer stehenden Lkw gesperrt. Die Bergung soll mehrere Stunden dauern, da das Lkw-Gespann durch einen Spezialkran weggeräumt werden muss. Auch die A20 Kreuz Uckermark Richtung Rostock ist nach einem Unfall zwischen Anklam und Jarmen gesperrt.

Im Kreuz Rostock hatte sich zuvor ein 40-Tonner in der Überleitung von der A19 zur A20 in Richtung Lübeck festgefahren. Auf der A24 Höhe Parchim rutschte am Morgen zudem ein Transporter in die Leitplanke. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Auf der B103 Laage Richtung Dummerstorf stellte sich ebenfalls ein Lkw quer.

Hamburg: Am Morgen teils fünf Zentimeter Schnee auf den Straßen

Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) war in der Nacht und am Morgen im Volleinsatz. Teils lag der Schnee fünf Zentimeter hoch auf den Straßen. "Wir sind gut durchgekommen", sagte ein Sprecher am Mittag. Glättebedingte Unfälle seien in Hamburg bislang nicht bekannt. "Von daher macht uns das sehr froh." 725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 Streu- und Räumfahrzeugen waren laut SRH unter anderem auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr unterwegs. In Erwartung des einsetzenden Schneefalls seien sämtliche Einsatzfahrzeuge bereits am Vortag vorsorglich mit Schneepflügen versehen worden. Aber schon in der kommenden Nacht sei wieder überfrierende Nässe möglich. Man behalte die Wetter-Entwicklung genau im Auge und bleibe einsatzbereit, sagte der Sprecher.

Meteorologen erwarten mehr Schnee und teils strengen Frost

Zunächst soll es heute in Norddeutschland teils noch schneien. Später sollen die Wolken von Norden her auflockern. In der kommenden Nacht wird es dann ziemlich kalt: Im Landesinneren von Schleswig-Holstein sind bis minus elf Grad möglich, an den Küsten bis minus zwei Grad. In Hamburg und MV werden Tiefstwerte von minus fünf bis minus sieben Grad erwartet. Ein Meteorologe vom Wetterdienst Wetterwelt sprach für Niedersachsen für die kommenden Nächte ebenfalls von mäßigem bis teils strengem Frost.

Bis zum Wochenende ist auch weiter mit Schneeschauern zu rechnen. "Es geht winterlich weiter", sagte eine Meteorologin des DWD. "Das reißt jetzt so schnell nicht ab." Man müsse auch weiter mit glatten Straßen rechnen.

Am Donnerstag streiken die Straßenwärter

Am Donnerstag sollten Autofahrerinnen und Autofahrer besonders vorsichtig fahren: Die Gewerkschaft ver.di hat Straßenwärterinnen und Straßenwärter in Niedersachsen und Bremen zum Warnstreik aufgerufen. Die Straßen werden dann voraussichtlich später als üblich gestreut.

Auch in SH gebe es "nur einen eingeschränkten Winterdienst", teilte ver.di mit. Eine Notdienstvereinbarung gebe es dort nicht. Frank Schischefsky, Sprecher von ver.di Nord, äußerte dafür wenig Verständnis: "Wir haben immer Notdienstvereinbarungen, wie zum Beispiel in den letzten Wochen beim UKSH. Bei uns hat sich niemand gemeldet. Hier sieht offensichtlich das Land keine Notwendigkeit, mit uns zu einer Notdienstvereinbarung zu kommen." Die Beschäftigten der 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein seien noch bis Mitternacht im Einsatz, um die Straßen zu räumen, so die Gewerkschaft. "Danach beginnt der geplante Warnstreik."

Inwieweit private Räumdienste die Lücken durch den Warnstreik der Bediensteten im öffentlichen Dienst der Länder schließen können, ist unklar. Mario Amendt vom Dienstleister "A-Team Amendt Winterdienst" sagte: "Wir halten unser Material und Personal vollständig selbst vor und agieren daher unabhängig von den Materialausgaben der Kommunen."

Glatte Straßen und Unfälle bereits seit mehreren Tagen

Der Wintereinbruch hatte bereits am Dienstag in Niedersachsen Einschränkungen im Zugverkehr mit sich gebracht. Besonders im Harz behinderten zudem Schnee und Eis den Straßenverkehr. Es gab dort in den vergangenen Tagen bereits mehrere Unfälle, wie auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dort war es vielerorts zu starken Schneefällen gekommen. Auch in Teilen Schleswig-Holsteins hatte Schneefall für schwierigere Straßenverhältnisse als normal gesorgt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 29.11.2023 | 09:15 Uhr