Synapsen: Gendermedizin - und ihre Risiken

Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 19.06.2020 | 12:00 Uhr | von Lucie Kluth/Daniela Remus

40 Min

Lange war das Bewusstsein in der Medizin männlich geprägt - und das hat sich auch auf die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen ausgewirkt. Doch heute wissen Forscher: Der kleine sichtbare Unterschied zwischen den Geschlechern ist medizinisch gesehen ein sehr bedeutender. Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus gibt Host Lucie Kluth Einblicke, welche Risiken drohen, wenn die Medizin zwischen Frau und Mann nicht unterscheidet.



