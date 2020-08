Synapsen: Die Rassen in unseren Köpfen

(13) Die Rassen in unseren Köpfen

NDR Info - Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info - 14.08.2020 14:00 Uhr Autor/in: Maja Bahtijarevic/Michael Kurth

Die Kategorisierung der Menschen in Rassen ist in biologischer Hinsicht ein Hirngespinst. Doch die Wissenschaft hat großen Anteil an strukturellem Rassismus.