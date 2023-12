Sturmtief "Zoltan" abgezogen: Sturmfluten erwartet Stand: 25.12.2023 07:43 Uhr Nach Sturmtief "Zoltan" hat sich die Wetterlage im Norden großteils etwas beruhigt. Aber für mehrere Landkreise in Niedersachsen gelten wegen steigender Pegelstände behördliche Warnungen und es besteht eine Sturmflutwarnung für die Weser und die ostfriesische Nordseeküste.

Auch nach Heiligabend bestimmen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) milde Temperaturen das Wettergeschehen. Zudem bleibt es vor allem an den Küsten stürmisch. Heute werden das Vormittag-Hochwasser beziehungsweise das Nachmittag-Hochwasser an der ostfriesischen Nordseeküste ein bis eineinhalb Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten und im Weser- und Elbegebiet eineinhalb bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Bis zum Nachmittag gilt eine Sturmflutwarnung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.

Heute kann es in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern längere Auflockerungen auch mit Sonnenschein geben. Vor allem in Niedersachsen lebt der Wind wieder auf. Spätestens in der Nacht zum Dienstag soll es zudem auch wieder ergiebigen Regen geben.

Unwetterwarnung für den Harz - Pegelstände steigen

Für den Harz gilt nach wie vor eine Unwetterwarnung: Hier kann ergiebiger Dauerregen mit Niederschlagsmengen bis zu 90 Litern pro Quadratmeter auftreten. In Teilen Niedersachsens hat sich die Hochwasserlage weiter verschärft.

Die Menschen in den betroffenen Gebieten werden gebeten, sich über die aktuelle Lage zu informieren sowie ihr Eigentum und in Gewässernähe befindliche Räume zu sichern. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern!

Außerdem: Beim Betreten von Wäldern und Parks sei auch in den kommenden Tagen noch Vorsicht geboten, teilte die Hamburger Umweltbehörde mit. Äste und Bäume könnten herabstürzen.

Fährverkehr auf Nord- und Ostsee weitgehend normalisiert

Am Freitag war der Fährverkehr auf Nord- und Ostsee zum Teil noch stark eingeschränkt. Mittlerweile sind viele Einschränkungen aufgehoben, so auch bei den Verbindungen zwischen Rostock und Dänemark sowie Schweden. Allerdings müssen sich die Passagiere auf unruhige Überfahrten einstellen, wie ein Hafensprecher in Rostock sagte.

Auch Fähren von und zu der Ostfriesischen Insel Wangerooge sollten wieder größtenteils nach Fahrplan fahren, nachdem der Verkehr am Freitag komplett eingestellt werden musste. Wer nach Langeoog will, musste allerdings nach Reederei-Informationen bis heute mit witterungsbedingten Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 25.12.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm