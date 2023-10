Sturmflut an der Ostsee: Aufräumen nach dem Millionenschaden Stand: 21.10.2023 17:54 Uhr Die Sturmflut auf der Ostsee hat vor allem Schleswig-Holstein hart getroffen. 2.000 Menschen wurden vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht. Der Katastrophenschutz rechnet mit einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Ministerpräsident Daniel Günther verspricht Hilfe.

Entlang der Ostseeküste sind die Einsatzkräfte seit heute mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Mit dem Abflauen des Oststurms sind die Wasserstände inzwischen deutlich gesunken. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hatte die Flut Uferzonen und Straßen überschwemmt. Bäume stürzten um, Dutzende Sportboote sanken oder wurden an Land gespült, Keller liefen voll, Deiche brachen.

Noch keine Entwarnung gibt es in Wieck am Darß. Dort brach erst am Samstagnachmittag ein Hinterlanddeich, Wasser strömt auf den Ort zu. Laut Kreissprecherin sind etwa 75 Gebäude bedroht, Sandsäcke wurden aufgeschichtet.

Ein Sturmtief aus Osten hatte das Wasser am Freitag und in der Nacht teils mit Orkanböen gegen Strände und Steilküsten gedrückt und für außergewöhnlich hohe Wasserstände gesorgt. Auf Fehmarn in Schleswig-Holstein war eine 33 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das Auto der Einheimischen wurde nach Polizeiangaben von einem umstürzenden Baum getroffen.

Das NDR Fernsehen sendet heute Abend ab 20.15 Uhr ein zehnminütiges NDR aktuell extra: "Nach dem Sturm - Deichbruch und Millionenschäden".

AUDIO: Sturmflut-Bilanz: Menschen in Sicherheit, immense Schäden (3 Min) Sturmflut-Bilanz: Menschen in Sicherheit, immense Schäden (3 Min)

2,27 Meter - Wasserstand in Flensburg erreicht Jahrhundertmarke

Nach dem Jahrhundertwasserstand in Flensburg ist das Wasser dort mittlerweile nach Angaben der Stadt wieder unter die Kaikante des Hafens gesunken. Am Samstagnachmittag lag der Stand bei etwa 70 Zentimeter über Normal. Der Leiter des Führungsstabs, Carsten Herzog, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass sich die Lage in Flensburg so schnell entspannt."

Gegen Mitternacht war der Pegelstand in der Stadt an der Förde auf 2,27 Meter über dem mittleren Wasserstand geklettert, wie eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Rostock sagte. "Zuletzt gab es dort ein solches Hochwasser im Jahr 1904", sagte Ines Perlet-Markus vom BSH. Damals wurden 2,23 Meter gemessen.

Die Stadtwerke stellten aus Sicherheitsgründen in Teilen des Hafens den Strom ab. Die Stadtwerke arbeiteten intensiv daran, die Stromversorgung in den von der Abschaltung betroffenen Bereichen so schnell wie möglich wieder herzustellen, sagte ein Stadtsprecher. In der Stadt Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg war vorübergehend auch die telefonische Erreichbarkeit einzelner Polizeileitstellen gestört gewesen.

2,15 Meter Pegelstand in Eckernförde

In Eckernförde überschritt der Pegelstand laut den Hochwasser-Sturmflut-Informationen des Kieler Umweltministeriums am späten Abend mit 2,15 Metern ebenfalls deutlich die Zweimetermarke. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hob am Samstagmittag den tags zuvor ausgerufenen Katastrophenalarm wieder auf.

Evakuierungen: 2.000 Menschen in Schleswig-Holstein betroffen

In Schleswig-Holstein wurden seit Freitag mehrere Küstenbereiche evakuiert. Das Innenministerium in Kiel schätzte die Zahl der betroffenen Menschen in Orten wie Eckernförde, Schleswig und Brodersby auf 2.000, darunter auch Urlauber. Allein in Maasholm an der Schleimündung waren es wegen eines Deichbruchs allein 400 Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten. Dort gab es erst am Samstagvormittag Entwarnung. Auch in der Schleistadt Arnis sowie südlich des Olpenitzer Hafens waren Deiche gebrochen.

Weit mehr als 1.000 Sturm-Einsätze der Feuerwehren

Die Leitstelle Nord der Feuerwehr, zuständig für die Regionen Nordfriesland, Flensburg und Schleswig-Flensburg, verzeichnete mit insgesamt 813 wetterbedingten Einsätzen die höchste Anzahl an Notrufen. Die Leitstelle Mitte, die die Bereiche Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön abdeckt, meldete insgesamt 572 wetterbedingte Einsätze. In der Leitstelle Süd wurden über 350 wetterbedingte Einsätze gezählt, in der Leitstelle West 120 entsprechende Notrufe.

Schäden in dreistelliger Millionenhöhe alleine in SH

Vielerorts an der Ostseeküste haben Einsatzkräfte inzwischen damit begonnen, Wasser aus Kellern und Straßensenken zu pumpen, Mauern und Gebäude zu sichern und Sturmschäden zu beseitigen. Die Aufräumarbeiten werden einige Zeit dauern. Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im schleswig-holsteinischen Innenministerium rechnet mit einem Hochwasserschaden in dreistelliger Millionenhöhe.

Weitere Informationen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes

Günther dankt Einsatzkräften und verspricht Hilfe

Ministerpräsident Daniel Günther dankte den mehr als 2.000 Einsatzkräften, die seit Freitag gegen die schwere Ostsee-Sturmflut gekämpft haben. "Wir sind wirklich allen extrem dankbar, die in diesen Stunden geholfen haben", sagte der CDU-Politiker. "Schleswig-Holstein hat zusammengestanden angesichts dieser schrecklichen Flutkatastrophe."

Man könne noch nicht abschätzen, wie hoch die Schäden sein werden, sagte Günter. "Klar ist aber, dass wir natürlich helfen werden." Günther erinnerte daran, dass Küstenschutz eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Land sei. Der Regierungschef will sich heute selbst ein Bild von der Lage machen, unter anderem in seiner Heimatstadt Eckernförde.

SSW-Abgeordneter kritisiert Politik

Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler reagierte mit Kritik an der Politik auf die Folgen der Sturmflut. Dieser Sturm müsse wachrütteln. "Das Wasser kann völlig ungehindert in unsere Städte und Ortschaften fließen", so Seidler. "Die Menschen waren auf sich selbst gestellt. Das kann nicht sein."

Schleswig-Holstein: Viele Straßen unter Wasser

In Flensburg, Kiel, Lübeck und Schleswig wurden etliche Straßen überflutet. In allen betroffenen Orten wurden Straßen in Wassernähe gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) rückten zu Hunderten Einsätzen aus. In Kiel waren in Schilksee und am Tiessenkai in Holtenau viele geparkte Autos nicht rechtzeitig weggefahren worden, sagte eine Polizeisprecherin. Bei Fehmarn wurden zehn Menschen und ein Hund von mehreren Hausbooten gerettet, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte.

Weitere Informationen Nach Sturmflut an Ostseeküste: Große Schäden, Aufräumarbeiten laufen Eine schwere Sturmflut mit hohen Wasserständen richtete an der Küste Schleswig-Holsteins Millionenschäden an. Das Ausmaß der Zerstörungen wird nun sichtbar. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: Wismar am stärksten betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern erreichte die Sturmflut an vielen Orten am Freitag gegen 22 Uhr ihren Höhepunkt. In Wismar überschwemmte das Hochwasser Straßenzüge und Parkplätze. Auch in Warnemünde stieg das Wasser deutlich an. In Binz auf Rügen kippte eine vom Sturm entwurzelte Birke auf ein Auto. In Sassnitz spülte das Wasser Bodenplatten der Strandpromenade weg. In Ahrenshoop auf dem Darß riss die Sturmflut große Teile des Sandstrandes weg. Wenige Kilometer weiter in Wieck brach der Deich am Sonnabendnachmittag an gleich zwei Stellen.

Dennoch bilanzierte der für Küstenschutz zuständige Minister Till Backhaus (SPD) am Sonnabend: "Im Vergleich zu Schleswig-Holstein und Süd-Dänemark hat Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Windrichtung Glück gehabt." Küstenschutzanlagen und Dünen hätten Gebiete geschützt, die sonst möglicherweise überflutet worden wären.

Weitere Informationen Liveticker zu Sturmflut in MV: Pegelstände gehen vielerorts zurück An weiten Teilen der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns gehen die Pegelstände seit dem späten Abend zurück. Bislang kam MV glimpflich davon. mehr

Bahnverkehr normalisiert sich

Wieder normalisiert hat sich auch der Regionalverkehr der Bahn. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden die Störungen auf den meisten Strecken des Fern- und Nahverkehrs behoben. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten auf manchen Streckenabschnitten dauerten jedoch an. Der Fährverkehr zwischen Deutschland und Dänemark lief am Sonnabend wieder an. Wie die Reederei Scandlines mitteilte, fuhren auf der Strecke Puttgarden-Rødby seit dem frühen Morgen wieder Schiffe. Der Fährbetrieb auf der Linie Rostock-Gedser läuft ebenfalls wieder.

Ostfriesische Inseln: Weiterhin keine Wangerooge-Fähren

Der Fährverkehr zu den Inseln vor der niedersächsischen Nordseeküste läuft mittlerweile wieder überwiegend fahrplanmäßig, wie die Fährgesellschaften auf ihren Internetseiten mitteilten. Ausnahme ist Wangerooge - dort soll der Ausflugsverkehr bis Montag ruhen. Der Ostwind hatte auf der Nordsee für deutlich niedrigere Wasserstände gesorgt, denn er blies das Wasser von den Küsten weg in die Deutsche Bucht.

Das Niedrigwasser behinderte am Freitagabend die Fahrt einer Fähre von Langeoog nach Bensersiel. Das Schiff mit 60 Passagieren an Bord stoppte wegen des niedrigen Wasserstandes zwei Kilometer vor dem Ziel. Erst mit der nächsten Flut um kurz vor Mitternacht lief die Fähre in Bensersiel ein.

Fahrplan zu Inseln und Halligen beeinträchtigt

Auch an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste sollen die Wasserstände heute noch deutlich unter den Normalwerten liegen. Bei der Neuen Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH fielen deshalb bis zum Samstagnachmittag Fähren aus. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei kündigte am Morgen an, es könne auf der Föhr-Amrum-Linie und auf der Hallig-Linie zu Änderungen des Fahrplans kommen.

Aufgrund von Niedrigwasser hatten am Freitag auch in Hamburg viele Barkassenbetreiber und -betreiberinnen ihren Verkehr einstellen müssen. Auch die Fährverbindungen der Hadag waren davon betroffen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 21.10.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Hochwasser Sturmflut