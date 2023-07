Strom: Wie abhängig ist Deutschland vom Ausland?

In den vergangenen Monaten hat Deutschland tatsächlich mehr Strom importiert. Etwa zehn Prozent des bundesweiten Strombedarfs wurden mit diesen Importen gedeckt. Das lag vor allem daran, dass die Windkraftanlagen nicht so viel geliefert haben. Auch die abgeschalteten Atomkraftwerke haben dazu beigetragen. Unabhängiger wäre Deutschland nur durch das Hochfahren von Gas- und Kohlekraftwerken geworden. Allerdings wäre der Strom dann auch teurer geworden, vor allem für die Industrie. Und Deutschland hätte mehr CO2 emittiert. Das wollte die Regierung nicht.

Der Im- und Export von Strom ist ein üblicher Vorgang. Deutschland hat zum Beispiel in den vergangenen 20 Jahren Exportüberschüsse erzielt, das heißt mehr produziert und mehr Strom verkauft als verbraucht. Dennoch gab und gibt es immer wieder Phasen, in denen auch Deutschland Strom importiert. Im vergangenen Jahr hat die Bundesrepublik beispielsweise 72 Terawattstunden exportiert, aber auch gut 45 Terawattstunden importiert, darunter auch Atomstrom.

Europaweit muss ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herrschen. Dies wird als Netzstabilität bezeichnet. Fehlt also irgendwo Strom, wird an den Strombörsen nachgekauft. Im vergangenen Jahr mussten in Frankreich beispielsweise Atomkraftwerke gewartet werden, deshalb hatte das Land weniger Strom zur Verfügung. Deutschland half damals aus. Baden-Württemberg hat aber auch schon Strom in Frankreich gekauft, obwohl in Norddeutschland viel Windstrom produziert worden war. Dieser konnte aber wegen fehlender Leitung nicht in den Süden transportiert werden. Fazit: Das Netz muss immer im Gleichgewicht sein.