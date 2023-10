Rekordhochwasser an Ostsee - 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht Stand: 21.10.2023 08:03 Uhr Die Sturmflut auf der Ostsee hat vor allem Schleswig-Holstein getroffen. An mehreren Orten wurden Evakuierungen angeordnet. Auf Fehmarn starb eine Frau. Der Katastrophenschutz rechnet mit einem Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Mit dem Abflauen des Oststurms sind die Wasserstände an der Ostseeküste in der Nacht wieder gesunken.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden Uferzonen überschwemmt. Noch immer sind Straßen gesperrt. Für die gesamte Ostseeküste gilt bis zum Vormittag weiter eine Sturmflutwarnung. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie rechnet noch mit durchschnittlichen Pegelständen bis 1,15 Meter über dem mittleren Wasserstand.

In Flensburg lag der Pegel nach Daten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung heute Morgen um 6 am Uhr noch 1,63 Meter über dem Normalwert, in Eckernförde 1,57 Meter über normal. In Wismar blieb der Wasserstand in der Nacht unterhalb von 1,60 Meter und sank bis zum frühen Morgen auf weniger als 1,50 Meter.

AUDIO: Sturmflut-Bilanz: Menschen in Sicherheit, Millionenschaden erwartet (3 Min) Sturmflut-Bilanz: Menschen in Sicherheit, Millionenschaden erwartet (3 Min)

33-Jährige von Baum erschlagen

Die 33-Jährige, die am Freitag auf Fehmarn ums Leben gekommen war, lebte auf der Insel. Ihr Auto wurde nach Polizeiangaben von einem im Sturm umgestürzten Baum getroffen. Ein Sturmtief aus Osten hatte das Wasser seit Freitag teils mit Orkanböen gegen Strände und Steilküsten an der Ostsee gedrückt.

2,27 Meter - Wasserstand in Flensburg erreicht Jahrhundertmarke

Aus Flensburg wurde ein Jahrhundertwasserstand gemeldet. Gegen Mitternacht kletterte der Pegel in der Stadt an der Förde auf 2,27 Meter über dem mittleren Wasserstand, wie eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Rostock sagte. "Zuletzt gab es dort ein solches Hochwasser im Jahr 1904", sagte Ines Perlet-Markus vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Die Stadtwerke stellten aus Sicherheitsgründen in Teilen des Hafens den Strom ab.

In Eckernförde überschritt der Pegelstand laut den Hochwasser-Sturmflut-Informationen des Kieler Umweltministeriums am späten Abend mit 2,15 Metern ebenfalls deutlich die Zweimetermarke.

Evakuierungen: 2.000 Menschen in Schleswig-Holstein betroffen

In Schleswig-Holstein wurden seit Freitag mehrere Küstenbereiche evakuiert. Das Innenministerium in Kiel schätzte die Zahl der betroffenen Menschen in Orten wie Eckernförde, Schleswig und Brodersby auf 2.000. Der Leiter des Stabes Katastrophenschutz im Innenministerium rechnet mit einem Hochwasserschaden in dreistelliger Millionenhöhe. "Die Hauptaufräumarbeiten laufen morgen an", sagte Ralf Kirchhoff in der Nacht. "Mit dem ersten Tageslicht wird man auch die Schäden erstmal konkreter erkennen."

Katastrophenalarm im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde löste Katastrophenalarm aus. Die örtliche Gefahrenabwehrbehörde teilte am Freitagabend mit, dass die Bewohner in Eckernförde in den Bereichen Altstadt, Langebrückstraße, Ottestraße und Jungfernstieg ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen.

Deich in Maasholm aufgegeben - zwei Deiche gebrochen

Auch in Brodersby, Ortsteil Schönhagen, wurde evakuiert. Bei der Hamburger Sportjugend wurde eine Notunterkunft eingerichtet. In der Gemeinde Maasholm im Kreis Schleswig-Flensburg müssen Menschen ebenfalls ihre Häuser verlassen. Einsatzkräfte hatten am Freitagabend den Deich in dem 600-Einwohner-Ort aufgegeben. Auch in der Schleistadt Arnis brachen zwei Deiche. Dies habe jedoch keine Auswirkungen auf die Menschen, hieß es von den Behörden. In Heringsdorf hatte der Landrat des Kreises Ostholstein die Bewohner am Freitagabend aufgerufen, den ostseenahen Bereich zu verlassen. Zahlreiche Urlauber waren ebenfalls betroffen.

Weitere Informationen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes

Günther: Keine Zeit für Katastrophentourismus

Ministerpräsident Daniel Günther rief die Schleswig-Holsteiner unterdessen auf, sich besonnen zu verhalten und die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. "Dies ist nicht die Zeit für Katastrophentourismus", erklärte der CDU-Politiker. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) appellierte an die Küstenbewohner, sich gut zu informieren. Mit einer möglichen Dauer von bis zu 40 Stunden könnte die Sturmflut deutlich länger anhalten als ähnliche Unwetterereignisse 2017 und 2019.

Schleswig-Holstein: Viele Straßen unter Wasser

In Flensburg, Kiel, Lübeck und Schleswig wurden etliche Straßen überflutet. In allen betroffenen Orten wurden Straßen in Wassernähe gesperrt. Rettungskräfte rückten zu Hunderten Einsätzen aus. In der Lübecker Bucht war das Wasser am Freitagmittag bereits an vielen Stellen über die Ufer getreten. Zudem blockierten Gegenstände und umgestürzte Bäume teilweise die Fahrbahnen in Lübeck und im Kreis Ostholstein. Polizei und Feuerwehr schleppten Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich und sperrten Straßen ab.

Weitere Informationen Sturmflut an der Ostseeküste in SH: Pegelstände sinken, hohe Schäden vermutet Die angekündigte Sturmflut traf Schleswig-Holsteins Ostseeküste mit voller Wucht. Bis heute Morgen zählten die Feuerwehren mindestens 1.500 Einsätze. Einzelne Orte wurden evakuiert. mehr

In Kiel waren in Schilksee und am Tiessenkai in Holtenau viele geparkte Autos nicht rechtzeitig weggefahren worden, sagte eine Polizeisprecherin. Bei Fehmarn wurden zehn Menschen und ein Hund durch die Seenotrettung von mehreren Hausbooten gerettet, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Die Stege zu den Booten waren bereits überflutet.

Mecklenburg-Vorpommern: Wismar am stärksten betroffen

Die Sturmflut in Mecklenburg-Vorpommern erreichte an vielen Orten am Freitag gegen 22 Uhr offenbar ihren Höhepunkt. Viele Pegelstandskurven zeigten nicht mehr nach oben, sondern liefen - auf hohem Niveau - auf weitgehend konstantem Niveau. In Wismar überschwemmte das Hochwasser Straßenzüge und Parkplätze. Auch in Warnemünde stieg das Wasser deutlich an. In Binz auf Rügen kippte eine vom Sturm entwurzelte Birke auf ein Auto. Aufgrund des Sturms blieb die Aussichtsplattform Skywalk am Kreidefelsen am Freitag geschlossen. In Ahrenshoop schwemmte die Sturmflut große Teile des Sandstrandes weg.

Weitere Informationen Liveticker zu Sturmflut in MV: Viele Pegelstände in der Nacht gesunken An weiten Teilen der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns sind die Pegelstände in der vergangenen Nacht gesunken. Offenbar ist MV glimpflich davongekommen.. mehr

Wie die Reederei Scandlines am Freitag mitteilte, musste wegen extrem starker Ostwinde der Fährbetrieb auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend eingestellt werden. Voraussichtlich soll der Fährverkehr am Vormittag wieder aufgenommen werden.

Im Regionalverkehr der Bahn in Schleswig-Holstein kam es zu zahlreichen Verspätungen wegen des Sturms. Zwischen Eckernförde und Kiel, Rendsburg und Kiel sowie Husum und Kiel stellte die Bahn den Verkehr am Freitagabend ein.

Dänemark: Evakuierungen und Stromausfälle

Die Sturmflut hatte auch an den bei Urlaubern beliebten Küsten im Süden und Osten Dänemarks zu Stromausfällen und Evakuierungen geführt. Die Pegelstände lagen dort bei mehr als zwei Meter über dem normalen Wasserstand. Die Polizei forderte Anwohner und Urlauber am Freitagnachmittag dazu auf, die Gegend um Sandersvig Strand sofort zu verlassen. In der Sommerhaussiedlung nahe Haderslev (Hadersleben) in Südostjütland war demnach ein Deich gebrochen. In Südjütland waren am Samstagfrüh einige Gegenden ohne Strom.

Fährausfälle wegen Niedrigwassers

Insulaner und Herbst-Urlauber an der niedersächsischen Nordseeküste müssen sich in den kommenden Tagen auf Verschiebungen und Ausfälle bei Fähren von und zu den Ostfriesischen Inseln einstellen. Dort werden wegen des Ostwinds deutlich niedrigere Wasserstände erwartet. In Cuxhaven etwa wurden Wasserstände von mehr als 1,50 Meter unter dem sonst üblichen mittleren Niedrigwasser erwartet, wie das BSH mitteilte. Den Angaben zufolge sank der Wasserstand an der deutschen Nordseeküste in den vergangenen 25 Jahren nur drei Mal unter den Wert von 1,50 Metern unter dem mittleren Niedrigwasser - zwei Mal im März 2018 und ein Mal im November 2022. Deswegen können die Fähren zum Teil nicht mehr fahren.

Zu den Inseln Juist, Baltrum und Spiekeroog etwa wurde der Fährverkehr komplett eingestellt. Fähren von und nach Wangerooge fahren bis einschließlich Sonnabend nicht. Auch für Sonntag sei wegen des kräftigen Ostwinds mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, teilte der Betreiber Deutsche Bahn mit. Geänderte Abfahrten oder Ausfälle melden Fährgesellschaften entlang der Küste auch für die Inseln Borkum, Norderney und Langeoog. Die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen stellte ihren Betrieb am Freitag ebenfalls komplett ein.

Das Niedrigwasser behinderte am Abend die Fahrt des Fährschiffes "Langeoog III", das mit Passagieren von der Insel Langeoog unterwegs war. Etwa zwei Kilometer vor dem Festlandhafen Bensersiel musste das Schiff Halt machen, weil das Fahrwasser nicht mehr tief genug war. Voraussichtlich kann das Schiff seine Fahrt erst mit einsetzender Flut in der Nacht beziehungsweise in den frühen Morgenstunden fortsetzen.

Nord- und Ostseeinseln von Ausfällen betroffen

Auch an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste sollen die Wasserstände bis Sonnabend deutlich unter den Normalwerten liegen. Daher haben die Reedereien für die Verbindungen zu Inseln und Halligen Ausfälle und Verschiebungen angekündigt. Betroffen sind unter anderem Föhr, Amrum und Pellworm.

Barkassen in Hamburg können nicht fahren

Aufgrund von Niedrigwasser mussten auch in Hamburg viele Barkassenbetreiber und -betreiberinnen ihren Verkehr einstellen. Auch die Fährverbindungen der Hadag sind davon betroffen. Es muss mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Der Wasserstand am Pegel St. Pauli soll laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sogar bis zu 2,5 Meter unter dem mittleren Niedrigwasser liegen.

Wetterbesserung erst am Montag in Sicht

Eine deutliche Wetterbesserung ist in den nächsten Tagen kaum in Sicht. Zwar ließ der Wind bereits nach, "allerdings zieht immer wieder Niederschlag auf", prognostiziert Tobias Schaaf vom DWD. Es wird milder mit Temperaturen von 14 bis 16 Grad. Ein etwas freundlicheres Intermezzo gibt es erst am Montag.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 20.10.2023 | 23:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Hochwasser Sturmflut