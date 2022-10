Oktober endet voraussichtlich mit Rekord-Temperaturen im Norden Stand: 27.10.2022 16:50 Uhr An diesem Wochenende werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt - aber wettermäßig ist Norddeutschland eher auf Sommer gepolt: Temperaturen um und sogar über 20 Grad Celsius versprechen Meteorologen mindestens bis zum Reformationstag.

Dieser Oktober ist laut dem Deutschen Wetterdienst deutschlandweit schon jetzt einer der wärmsten seit 1881. Normal wären zu dieser Jahreszeit in Norddeutschland Temperaturen um 10 Grad, doch seit Tagen zeigen die Thermometer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg eher um die 20 Grad an, teils sogar darüber - und in den kommenden Tagen soll sich das auch nicht groß ändern.

Experte: "Wetterlage ist eigentlich typisch für Hochsommer"

Der Meteorologe Frank Böttcher sagte im NDR Info Fernsehen: "Es ist eine ungewöhnliche Wetterlage, die eigentlich typisch ist für den Hochsommer." Es gebe zurzeit ein kräftiges Tiefdruckgebiet über dem Atlantik, westlich von Irland. "Es funktioniert wie ein großes Schaufelrad. Es saugt die Luft aus Nordafrika an, transportiert sie über Frankreich hinweg bis zu uns nach Norddeutschland." Das Ergebnis sei "ein goldener Oktober mit Temperaturen zum Teil deutlich über der 20-Grad-Marke".

Neue Temperatur-Rekorde möglich - 24 Grad am Sonntag?

Böttcher sagte, bereits am Freitag könnten neue Temperatur-Rekordwerte erreicht werden. Bislang liege etwa in Hamburg der Rekord für die letzte Oktober-Dekade bei 20,5 Grad Celsius. "Das könnte tatsächlich geknackt werden." Für den Sonntag prophezeite der Meteorologe sogar Höchst-Werte bis zu 24 Grad in Norddeutschland.

Wetterexperte Stefan Wache sagte am Donnerstag auf NDR Info, er rechne mindestens bis Montag weiter mit warmem Wetter. Auch der Dienstag und der Mittwoch könnten noch mild werden. "Danach scheint sich so eine schleichende Abkühlung einzustellen." Auch Wache bezeichnete das derzeitige Wetter als "deutlich zu warm" für die Jahreszeit. Er erwarte, dass dieser Oktober hierzulande als einer der wärmsten in die Wettergeschichte eingehen werde.

Böttcher: "Da schwingt der Klimawandel mit"

Meteorologe Böttcher erläuterte, dass heutzutage bei allen Wetterlagen der Klimawandel "als Hintergrundrauschen" mit drin stecke. "Und bei dieser Wetterlage in besonderer Weise." Süd-West-Lagen, wie derzeit zu beobachten, "werden häufiger durch den Klimawandel". Außerdem seien die Temperaturen bei diesen Lagen mittlerweile um zwei bis drei Grad höher als noch vor ungefähr 50 Jahren. "Da schwingt also der Klimawandel mit und das macht auch neue Temperatur-Rekorde wahrscheinlicher."

Wassertemperaturen bei 13 bis 14 Grad - Zimmer frei?

Wer das lange Wochenende mit dem Reformationstag am Montag für einen Kurzurlaub an Nord- oder Ostsee nutzen möchte, sollte allerdings nicht zu viel "Sommerfeeling" direkt an den Küsten erwarten: Dort bleibt es im Schnitt einige Grad kühler als im Binnenland. Und die Wassertemperaturen haben sich auch schon auf 13 bis 14 Grad abgekühlt, wie Meteorologe Meeno Schrader im Schleswig-Holstein Magazin sagte.

Weil in vielen Bundesländern noch Herbstferien sind, könnte die Quartiersuche in einigen Regionen schwierig werden. Im Harz etwa waren Touristik-Unternehmen überrascht von den vielen Buchungen. Auch Unterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern waren sehr gefragt, vor allem Ferienwohnungen. In Schleswig-Holstein hingegen hieß es noch vor Kurzem, dass die Buchungslage entspannt sei.

Staus auf den Autobahnen erwartet

Den Spaß trüben könnte auch die Anreise ins lange Wochenende im Pkw - wenn es zu den erwarteten Staus kommt. Besonders die A1 und die A7 rund um Hamburg dürften in Norddeutschland erfahrungsgemäß zum Nadelöhr werden. In Bayern und Baden-Württemberg beginnen an diesem Wochenende die Herbstferien. In Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und dem Saarland startet die zweite Ferienwoche. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und Teilen der Niederlande enden die Ferien. Zudem ist in einigen Bundesländern mit dem Feiertag Allerheiligen auch der Dienstag frei. Der ADAC erwartet Staus und Behinderungen auf den Straßen. Der Herbstreiseverkehr werde deutlich zu spüren sein.

