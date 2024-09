Nord-Reaktionen auf geplatzte Asyl-Gespräche: "Union sendet Chaos" Stand: 11.09.2024 08:09 Uhr Die Gespräche zwischen Bundesregierung sowie Vertretern der Länder und Unionsparteien sind ohne Verständigung auf konkrete Maßnahmen von der Union beendet worden. Norddeutsche Politiker von SPD und Grünen reagierten verärgert.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen sagte, der Schritt der Union sende ein Zeichen des "Chaos" an die Bevölkerung. Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner hingegen ist wie die Bundes-CDU der Meinung, dass der Vorschlag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nicht weit genug gehe. Dies sei keine grundsätzliche Wende in der Asyl -und Migrationspolitik, so Lechner. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) warf der Union allerdings vor, von vornherein auf ein Scheitern der Gespräche gesetzt zu haben.

Behrens: Vorschlag von Faeser ein gangbarer Weg

Behrens, die als Vertreterin der SPD-Länder an dem Gespräch teilgenommen hat, sagte, die Maximalforderung der Union nach flächendeckenden Zurückweisungen an den Grenzen habe sich "in der Prüfung als nicht umsetzbar erwiesen". Bundesinnenministerin Faeser habe hingegen einen guten Vorschlag gemacht. Dieser sei ein "gangbarer Weg, um die Zugangszahlen und die Anreize für eine Weiterreise aus anderen EU-Staaten nach Deutschland zu reduzieren".

Faeser hatte bei den Beratungen am Dienstagnachmittag in Berlin ein Dublin-Schnellverfahren vorgestellt, um Schutzsuchende von der Einreise nach Deutschland abzuhalten und - auch mithilfe von Inhaftnahmen - schnell wieder in das zuständige EU-Land zurückzuschicken. Dies würde geltendem nationalen Recht entsprechen, sagte Faeser. Ihr Ministerium hatte zuvor nochmals geprüft, ob pauschale Zurückweisungen an der Grenze, wie von der Union gefordert, mit EU-Recht vereinbar wären - und sich dagegen entschieden.

Was besagt die Dublin-Regelung? Nach der Dublin-Regelung ist der Staat für das Asylverfahren zuständig, über den ein Antragsteller in die EU eingereist ist. Reist er in ein anderes Land weiter, kann er in das Erstaufnahmeland zurück überstellt werden. In der Praxis findet dies jedoch nur selten statt. Die Union fordert deswegen pauschale Zurückweisungen, die aber nach Auffassung der Bundesregierung nicht mit dem Europarecht vereinbar sind, weil zunächst geprüft werden muss, welches Land zuständig ist.

Damit war die Opposition nicht einverstanden und beendete die Konferenz. Was auf dem Tisch gelegen habe, werde den Vorstellungen der Union nicht gerecht, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei. "In diesem Format macht es keinen Sinn", so der Union-Verhandlungsführer.

Tschentscher: "Gipfeltreffen ist nicht gescheitert"

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte dem NDR: "Der Gipfel ist nicht gescheitert. Die Bundesregierung hat schon viele Schritte unternommen, um die irreguläre Migration zurückzudrängen. Das kommt auch an. Das sehen wir in Hamburg. Die Zahlen haben sich stabilisiert. Aber jetzt kommt es darauf an, die Grenzkontrollen zu intensivieren. (…) Wir haben gesehen, wie wirksam die Kontrollen an der polnischen und tschechischen Grenze waren. Und das soll jetzt generell eingeführt werden."

Scholz: Union handelt verantwortungslos

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich ebenfalls auf einer Veranstaltung der Hamburger Landesvertretung beim Bund in Berlin gegenüber NDR 90,3 zur Absage der Gespräche. Das könne man nicht machen, kritisierte Scholz und warf der Union vor, verantwortungslos zu handeln. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte Unverständnis: "Bedauerlicherweise hat die Union gesagt, dass sie jetzt nicht mehr weiter reden möchte." Dabei seien bei dem Treffen "viele Themen noch gar nicht besprochen worden", so Baerbock.

Justizminister Buschmann: Weiter gesprächsbereit

"Wir sind bereit, das Gespräch weiterzuführen", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Bei Maßnahmen zur Eindämmung der irregulären Migration sei die Bundesregierung bereit, alles zu tun, was im Rahmen des nationalen und des europäischen Rechts möglich ist. Die Forderungen der Union nach Zurückweisungen an den deutschen Grenzen gingen aber darüber hinaus. "Man kann von einer Bundesregierung nicht verlangen, dass sie sich in Widerspruch zu Recht begibt", sagte Buschmann.

Faeser ordnet Grenzkontrollen an

Am Montag hatte Bundesinnenministerin Faeser bereits Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen angeordnet und mehr Zurückweisungen als bisher in Aussicht gestellt. Dies hatte die Union zur Bedingung für die Teilnahme an dem Treffen gemacht.

Die erste Beratungsrunde war vergangenen Dienstag ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen - Union und Bundesregierung hatten vereinbart, die Gespräche fortzusetzen.

