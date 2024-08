Abschiebeflug nach Kabul: Straftäter aus dem Norden ausgeflogen Stand: 30.08.2024 13:00 Uhr Deutschland hat erstmals seit der Machtübernahme der Taliban wieder Menschen nach Afghanistan ausgeflogen - auch aus dem Norden. Für die innere Sicherheit sei das bedeutsam, sagte Niedersachsens Innenministerin Behrens.

Die Vorbereitungen für die Abschiebungen seien bereits vor einigen Monaten gestartet, teilte Daniela Behrens (SPD) am Freitag auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) mit. Bund und Länder hätten dafür eng zusammengearbeitet. "Die Rückführung von schweren Straftätern ist bedeutsam für die innere Sicherheit in Deutschland", so die Innenministerin. "Das gilt auch fürs Land Afghanistan."

Straftäter ausgeflogen - auch aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern

28 Männer wurden in der Nacht zu Freitag zum Flughafen Leipzig/Halle gebracht. Von dort wurden sie am Morgen nach Kabul geflogen. Darunter sind nach Angaben des Innenministeriums auch fünf Menschen aus Niedersachsen im Alter zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig. Sie hätten schwere Straftaten begangen, teilte Behrens mit. Außerdem waren die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt. Es ist der erste Abschiebeflug nach Afghanistan seit der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban vor drei Jahren.

Weitere Informationen Geflüchtete und Abschiebung: die Fakten Wie viele Abschiebungen gibt es? Wo leben die Geflüchteten in Deutschland? Und aus welchen Ländern stammen sie? mehr

Niedersachsens Innenministerin befürwortete Abschiebungen

Behrens hatte sich schon im Juli dieses Jahres für eine Abschiebung von Straftätern nach Syrien und Afghanistan ausgesprochen - trotz Bürgerkriegs und der Gewaltherrschaft. "Wer eine Bedrohung für unsere Sicherheit darstellt, hat hier nichts verloren", sagte die niedersächsische Innenministerin. Niedersachsens Flüchtlingsrat hatte das kritisiert: Niemand dürfe in ein Land abgeschoben werden, in dem ihm Folter oder Todesstrafe drohen, so Geschäftsführer Kai Weber. Er sieht im Handeln der Bundesregierung einen Bruch des Völkerrechts.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.08.2024 | 12:00 Uhr