NDR Info Serie: Schaffen wir das? Zuwanderung trifft Realität

Migration und Integration: Kaum ein anderes Thema wird derzeit so emotional und kontrovers diskutiert. 2015 sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel "Wir schaffen das!" Doch inzwischen gibt es auch Sorgen und Zweifel, ob Integration an die Grenzen des Machbaren kommt. Auch bei denen, die sie "schaffen" müssen: in Städten und Gemeinden, wo Wohnraum knapp ist, bei Ehrenamtlichen, die beim Ankommen helfen, oder in Schulen, wo ein Großteil der Schüler erst einmal Deutsch lernen muss. NDR Info geht in dieser Woche mit einer fünfteiligen Serie der Frage nach: "Schaffen wir das? Zuwanderung trifft auf Realität".