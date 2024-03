Morgen Bahnstreik? DB klagt gegen eintägigen Ausstand Stand: 11.03.2024 12:42 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zu einem neuen Streik aufgerufen. Dieser soll morgen um 2 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern. Die Deutsche Bahn geht gerichtlich dagegen vor.

Die Deutsche Bahn (DB) hat heute beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Eilantrag gegen den angekündigten neuen Streik der Lokführergewerkschaft GDL eingereicht. Der Streik sei "grundlos" und die "Unplanbarkeit des Zugverkehrs nicht hinnehmbar", begründete der Konzern sein gerichtliches Vorgehen. Er bezog sich vor allem auf den diesmal kürzeren Vorlauf für den Streik im Güter- und Personenverkehr.

Notfahrplan wird im Laufe des Tages ergänzt

Parallel dazu stellte die Bahn wieder einen Notfahrplan auf. Dieses Grundangebot sei seit Montagmorgen über die Online-Plattformen des Konzerns abrufbar, teilte das Unternehmen mit. Bei den vorigen GDL-Streiks bot die Bahn rund 20 Prozent des sonst üblichen Fernverkehrs an. Es sollen längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden. Aufgrund des eingeschränkten Angebots rät die DB, bei Reisen im Fernverkehr frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren.

"Das Grundangebot für den Regional- und S-Bahn-Verkehr wird schrittweise ergänzt", teilte die Bahn weiter mit. In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheide sich regional stark. Es werde auch im Regionalverkehr auf jeden Fall massive Einschränkungen geben.

Deutsche Bahn: Erneuter Streik "eine Zumutung"

Die Deutsche Bahn kritisierte die kurzfristige Ankündigung des Warnstreiks durch die Lokführer-Gewerkschaft. Die GDL mache ihre Drohung wahr, Streiks nicht mehr 48 Stunden vorher anzukündigen, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Berlin mit. "Das ist für Millionen von Bahnreisenden und die Wirtschaft eine blanke Zumutung." Der Streik werde sich erneut massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken.

Kulanzregelung der Bahn greift wieder

Wie bereits bei den vorherigen Streiks bietet die Bahn wieder an, dass Fahrgäste ihre durch den Ausstand beeinträchtigte Reise kostenfrei verschieben können. Die Zugbindung ist aufgehoben. Auch eine Ticketerstattung sei unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich.

Für viele Reisende wird es in dieser Woche damit besonders schwer: Bei der Lufthansa sind 19.000 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen.

Nur drei Tage ohne Streik vergangen

Erst am Freitag war ein zweitägiger Streik bei der Bahn zu Ende gegangen, der auch in Norddeutschland für weitgehenden Stillstand im Regional- und Fernverkehr gesorgt hatte. In Hamburg war auch der S-Bahnverkehr betroffen gewesen. Den neuen Streik hat die Gewerkschaft kurz nach dem Ablauf der Frist für ein neues Angebot seitens der Bahn am Sonntagabend verkündet. Auch der Güterverkehr soll wieder betroffen sein. Dort sollen die Arbeitsniederlegungen bereits heute Abend um 18 Uhr beginnen und ebenfalls 24 Stunden dauern.

Die GDL sieht in dem Vorgehen der Bahn eine Provokation, indem der Konzern die Frist verstreichen ließ. Dies zwinge die Gewerkschaft "unweigerlich und zum Leidwesen der DB-Kunden die Auseinandersetzung fortzuführen".

Bahn fordert neue Verhandlungen

Die Deutsche Bahn (DB) hatte zuvor die GDL zu neuen Verhandlungen an diesem Montag aufgefordert. Angebote und Lösungen könnten direkt am Verhandlungstisch unterbreitet und erörtert werden, teilte die Bahn am späten Sonntagnachmittag mit. "Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. In dieser sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen, sei nicht zielführend. Die DB sei alternativ auch bereit, in eine formale Schlichtung einzutreten.

Was bedeutet eine formale Schlichtung?

Eine formale Schlichtung würde bedeuten, dass eine oder zwei Personen als neutrale Dritte eingesetzt werden, um einen Tarifabschluss zu erzielen. Anders als die bereits eingesetzten Moderatoren gestalten Schlichter im Verfahren die Verhandlungsführung nach Ablauf und Inhalt. Zudem steht am Ende einer Schlichtung ein Schlichterspruch, falls sich die Tarifvertragsparteien nicht einvernehmlich verständigen konnten. Dieser muss jedoch auch nicht zwingend angenommen werden.

Vermittler hatten Kompromiss-Vorschlag gemacht

Gescheitert waren die Tarifgespräche bislang an der Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. Die eingeschalteten Moderatoren, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), hatten einen Einigungsvorschlag gemacht. Die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter sollte demnach in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden gesenkt werden - ohne Lohn-Einbußen. Zur Einigung kam es jedoch nicht.

