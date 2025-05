Brand auf Recyclinghof in Hatten: A28 mindestens bis Montag gesperrt Stand: 18.05.2025 12:05 Uhr Nach dem Brand auf einem Recyclinghof in Munderloh in der Gemeinde Hatten (Kreis Oldenburg) bleibt die A28 zwischen Oldenburg und Bremen am Montag gesperrt. Ein beschädigter Turm könnte auf die Fahrbahn stürzen.

Die Polizei rechnet durch die Sperrung zwischen Kreuz Oldenburg-Ost und Hude mit starken Behinderungen im Berufsverkehr. Auch auf den Umleitungsstrecken drohe durch den Lkw-Verkehr zeitweise Stillstand, so ein Sprecher am Sonntag. Nach Angaben der Polizei Delmenhorst könnte die A28 auch am Dienstag noch gesperrt sein, sollten sich bei einer Untersuchung am Montag Probleme ergeben.

Montag prüfen Experten erneut Standsicherheit

Wie die Polizei Delmenhorst am Sonntag mitteilte, hatten Fachkräfte den Turm am Morgen begutachtet. Es sei abschließend nicht zu beurteilen, ob der Mast standsicher ist. Große Mengen an Löschwasser stehen rund um den Turm. Am Montag soll es eine weitere Prüfung geben. Der Turm steht laut Feuerwehr auf dem Recyclinghof direkt an der Autobahn. Bei einem möglichen Einsturz könnte der Turm direkt auf die Fahrbahnen fallen. Die Autobahn bleibe solange in beide Fahrtrichtungen gesperrt, bis ausgeschlossen werden kann, dass der Telekommunikationsmast auf die Autobahn stürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Landkreis Oldenburg. Die potenzielle Gefahr für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sei zu groß, um ein Risiko einzugehen.

Das Feuer war am Freitagabend gegen 22 Uhr ausgebrochen. Die Flammen hatten leichtes Spiel. Schnell hatte sich der Brand über eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern, etwa zwei Drittel der Fläche des Schrottplatzes, ausgebreitet. Mehrere Hundert Fahrzeuge, Reifenstapel und Schrottteile standen in Flammen, das Feuer sprang auch auf Werkstätten und Büroräume über. Die Rauchsäule sei zeitweise in Bremen zu sehen gewesen. "Einen Brand solcher Intensität hatten wir die letzten zehn Jahre nicht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag.

Die Feuerwehr ist auch am Sonntagmorgen weiter auf dem Gelände im Einsatz, um Glutnester zu löschen. Bei den Löscharbeiten am Samstag seien zeitweise mehr als 350 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz gewesen. Der Schaden geht der Polizei zufolge in die Millionen. Die Ursache sei unklar. Die Feuerwehr hatte am Samstagnachmittag eine Warnung an die Bevölkerung vor Rauchgasen aufgehoben.

