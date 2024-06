Gewitter und Starkregen in Norddeutschland im Anmarsch Stand: 29.06.2024 13:26 Uhr Teilen Deutschlands drohen erneut Unwetter. Darauf wies der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen hin. Die Meteorologen gaben sogenannte Vorabinformationen heraus. Niedersachsen könnte schon am Abend betroffen sein.

Laut DWD können Unwetter von Samstagabend bis Sonntagfrüh auftreten. Grund ist ein schweres Gewittertief, das von Südwesten her über Norddeutschland hinwegzieht.

Unwetter können in Niedersachsen heute Abend beginnen

In Bremen und der Osthälfte Niedersachsens beginnt die erhöhte Neigung zu Unwettern laut Vorhersage bereits heute Abend. Das Tief breitet sich vom Süden Niedersachsens nordostwärts aus. Dabei muss mit gewittrigem Starkregen und einzelnen schweren Gewittern mit Niederschlagsmengen von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und Hagelkörnern bis zwei Zentimetern Durchmesser gerechnet werden. Laut DWD kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Niederschlagsmengen lokal kräftiger mit 60 bis 80 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden ausfallen können. Ab Sonntagvormittag ziehen die Niederschläge nordostwärts ab.

MV in zweiter Nachthälfte betroffen

In Mecklenburg-Vorpommern muss in der ersten Nachthälfte zum Sonntag nur mit geringer Wahrscheinlichkeit mit lokalen Gewittern, Starkregen bis 25 Litern pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. Ab der zweiten Nachthälfte zum Sonntag zieht dann aber von Südwesten aus Starkregen auf, der zum Teil gewittrig sein kann. Dabei muss mit gewittrig durchsetzten Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden, in Mecklenburg lokal auch mit Mengen von bis zu bis 60 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden gerechnet werden. Die Sturmböen können bis zu 75 Kilometer pro Stunde erreichen, Hagel ist nicht ausgeschlossen. Am Sonntagvormittag zieht der Regen zunächst ab, anschließend gibt es von Nordwesten her neue Niederschläge, dann allerdings nur mit geringer Starkregengefahr.

Hamburg und SH erreicht der Starkregen Sonntagfrüh

Hamburg und zunächst das südöstliche Schleswig-Holstein erreicht der gewittrige Starkregen Sonntagfrüh - mit Niederschlagsmengen von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zum 85 Kilometer pro Stunde und Hagel. Auch dort kann der Niederschlag lokal kräftiger mit 50 bis 70 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden ausfallen. Ab Sonntagvormittag ziehen die warnrelevanten Niederschläge zur Ostsee ab.

EM-Achtelfinale in Dortmund: Gewitter gegen Ende des Spiels möglich

In Dortmund, wo heute Abend das Fußball-EM-Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark stattfindet, besteht laut Vorhersage die Gefahr, dass gerade gegen Ende des Spiels ein kräftiges Gewitter aufziehe. "Eine Verlängerung wäre (wohl nicht nur) aus meteorologischer Sicht nicht zu empfehlen", erklärte Tobias Reinartz, Meteorologe beim DWD in Offenbach. Laut der Dortmunder Polizei findet das Spiel Stand jetzt statt und auch die Fanzonen werden geöffnet. "Die Entscheidungen sind aber abhängig von der weiteren meteorologischen Beobachtung", sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Zuletzt am Donnerstag Unwetter in großen Teilen Deutschlands

Erst am Donnerstag hatten Unwetter in großen Teilen Deutschlands zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehren sowie zu Verkehrsbehinderungen geführt. Betroffen waren auch Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Dort kam es zu überspülten Straßen und Schienen sowie starken Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr.

