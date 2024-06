Hamburg Wasser investiert in Abwassersystem Stand: 28.06.2024 15:13 Uhr 4.000 Liter Abwasser pro Sekunde fließen durchschnittlich in Hamburg an normalen Tagen Richtung Klärwerk. Am Donnerstagabend war es erheblich mehr. 2023 hat das städtische Unternehmen Hamburg Wasser nach eigenen Angaben rund 170 Millionen Euro in das Abwassersystem investiert.

Solch extreme Starkregenereignisse wie am Donnerstag werden öfter kommen. Da ist sich Ingo Hannemann, Chef von Hamburg Wasser, sicher. Aber um die Wassermengen zu bewältigen, reicht das alte System nicht mehr aus. Seit Jahren läuft die Sanierung der mehr als 100 Jahre alten großen Stammsiele. Voraussetzung dafür war der Bau großer Entlastungssiele, die rund 9.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen können. "Dadurch, dass wir die haben, ist es gestern glimpflich ausgegangen", sagte Hannemann am Freitag.

Ausgeklügeltes Siel-System

Eigentlich sollten diese Siele quasi als Umleitung dienen, wenn die alten, aus Backstein gemauerten Siele saniert werden müssen. Aber später wird man beides im Parallelbetrieb laufen lassen. Hannemann: "Wir haben ein ausgeklügeltes System, sodass wir auch bei angekündigtem Starkregen schon teilweise die Transportsiele gezielt nutzen, um die oberen Siele freizufahren."

Investitionen in "Schwammstadt"

Um sich besser an die Klimafolgen anzupassen, investiert Hamburg Wasser auch in den Umbau zur sogenannten Schwammstadt. Regenwasser soll oberflächennah einstaut werden, um es danach langsam versickern zu lassen.

Hamburg Wasser: 110 Millionen Euro Überschuss

Hamburg Wasser erwirtschaftete im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von knapp 630 Millionen Euro einen Überschuss von fast 110 Millionen Euro, wie die kaufmännische Geschäftsführerin Gesine Strohmeyer am Freitag sagte. Das sei ein Plus von rund zwölf Prozent. Grund für den deutlich gestiegenen Ertrag seien unter anderem strukturelle Einsparungen und verschobene Projekte. Während der Gewinn aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von knapp 44 Millionen Euro an die Stadt fließe, gehe der Überschuss aus dem Abwassergeschäft in Höhe von gut 65 Millionen Euro in die Rücklagen. Sie sollen für Investitionen genutzt werden, die Strohmeyer für die Jahre 2023 bis 2027 auf rund 1,4 Milliarden Euro bezifferte.

Weitere Informationen Hamburg Wasser: Nasses Jahr gut für den Grundwasserspiegel Laut Hamburg Wasser hat es im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Niederschläge gegeben als im Vergleich zum langjährigen Mittel. (08.12.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.06.2024 | 15:00 Uhr