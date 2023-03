Galeria Kaufhof schließt acht Filialen im Norden Stand: 13.03.2023 17:16 Uhr Bei der kriselnden Warenhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof steht ein weiterer drastischer Einschnitt bevor. Laut Gesamtbetriebsrat sollen 52 Filialen geschlossen werden, acht davon im Norden.

Erste Schließungen bereits Mitte des Jahres

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats bundesweit 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. In Norddeutschland sind laut einer internen Liste acht Standorte betroffen. Bereits zum 30. Juni dieses Jahres werden die Warenhäuser im niedersächsischen Celle sowie in den Hamburger Stadtteilen Harburg und Wandsbek geschlossen. Nur wenige Monate später - am 31. Januar 2024 - kommt das Aus auch für die Standorte in Braunschweig, Hildesheim, Oldenburg, Bremen, Lübeck und Rostock.

In Hamburg verlieren 180 Beschäftigte ihre Jobs

Laut der Gewerkschaft ver.di werden bundesweit somit 4.00 Beschäftigte in den Filialen sowie 300 in der Essener Konzernzentrale ihren Job verlieren. "Dies ist ein rabenschwarzer Tag", betonte der Betriebsrat am Montag. Allein in Hamburg verlieren 180 Beschäftigte ihre Jobs. Die stellvertretende ver.di-Landesleiterin und Fachbereichsleiterin Handel, Heike Lattekamp, kritisierte die Unternehmensführung scharf und warf ihr vor, "plan- und fantasielos" zu agieren.

Galeria habe viele Millionen Euro Staatshilfen bekommen, und die Beschäftigten verzichteten seit mehr als zehn Jahren immer wieder auf große Teile ihres Gehalts, um ihren Beitrag zum Erhalt der Arbeitsplätze zu leisten, sagte sie. "Bloß der Eigentümer, der Milliardär René Benko, und sein Management kriegen es nicht auf die Kette, endlich ein tragfähiges Zukunftskonzept zu entwickeln." Einzig die Warenhäuser in der Mönckebergstraße, im Alstertal-Einkaufzentrum und in der Osterstraße werden fortgeführt.

Vier Filialen in Niedersachsen betroffen

Einen wichtige Einkaufspunkt verlieren auch die Innenstädte von Celle, Baunschweig, Hildesheim und Oldenburg. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum reagierte enttäuscht auf die Ankündigung des Konzerns, das Kaufhaus in seiner Stadt zu schließen. Für die Stadt und die Beschäftigten bedeute das "einen drastischen Einschnitt". Am Dienstagvormittag soll es in Braunschweig eine Betriebsversammlung für die 170 Beschäftigten geben. Aufatmen können hingegen die Beschäftigten der Filialen in Goslar, Göttingen, Hannover und Lüneburg. Diese Filialen bleiben nach Angaben des Unternehmens bestehen und sollen in den kommenden drei Jahren umfassend modernisiert werden.

Rostock muss schließen, Wismar bleibt bestehen

Auch die Rostocker Galeria-Filiale muss zum 31. Januar kommenden Jahres schließen. Sie war am Montagnachmittag geschlossen, weil dort eine Betriebsversammlung stattfand. Geöffnet bleiben soll dagegen das Stammhaus in Wismar.

Lübeck: Aus für zweitälteste Filiale Deutschlands

Auch Deutschlands zweitältestes Karstadt-Haus, die Filiale in Lübeck, soll zum 31. Januar 2024 geschlossen werden. Dadurch würden die 110 noch verbliebenen Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) kündigte an, weiterhin Gespräche mit Galeria Karstadt Kaufhof und dem Immobilieneigentümer RFR darüber zu führen, wie eine Schließung doch noch verhindert werden könne. Eine Studie des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln belege das Potenzial der Lübecker Innenstadt, sagte er. "Wir bedauern sehr, dass Galeria Karstadt Kaufhof dieses Potenzial und die damit verbundenen Chancen nicht erkannt hat und den Standort Lübeck schließen möchte", sagte er.

Die Filiale in Kiel soll dagegen bestehen bleiben. Dies wurde nach einem Treffen des Aufsichtsrates der angeschlagenen Warenhauskette am Montag in Essen bekannt. Die Gewerkschaft ver.di erwartet jedoch eine Verkleinerung des Kaufhauses am Sophienblatt.

Konzern: Konsumflaute und hohe Energiepreise als Ursache

Ende Oktober 2022 meldete Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Insolvenz an. In einem Brief an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklärte Konzernchef Miguel Müllenbach damals, Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens seien die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Eine erneute Sanierung werde mit erheblichen Einschnitten in das Filialnetz und einem deutlichen Stellenabbau verbunden sein. Im ersten Insolvenzverfahren hatte der Konzern 2020 gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren ihre Stellen.

