Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 Filialen - auch die in Rostock Stand: 13.03.2023 14:42 Uhr Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen - auch ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern ist nach NDR Informationen betroffen.

Demnach ist auch das Haus in Rostock von der Schließung betroffen. Am Montagnachmittag war es geschlossen, weil dort eine Betriebsversammlung abgehalten wurde, wie ein NDR Reporter berichtete. Auf dem Treffen dürften die Mitarbeiter über die Schließung informiert werden. Ebenfalls auf der Streichliste soll nach NDR Informationen die Filiale in Lübeck stehen. Das Stammhaus in Wismar hingegen würde demnach bestehen bleiben.

Mehr als 5.000 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit

Insgesamt werden in ganz Deutschland somit weit über 5.000 Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren Der Hintergrund: Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte der Konzern die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland.

