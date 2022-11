Galeria Karstadt Kaufhof: Wie geht es weiter?

Im Moment arbeiten in den 131 Kaufhäusern bundesweit noch circa 17.000 Menschen. Die Gewerkschaft ver.di beziffert die Zahl der Beschäftigten mit 17.400 und hat angekündigt, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Beim ersten Schutzschirmverfahren wurden circa 4.000 Menschen entlassen. Wenn wieder rund 40 Filialen geschlossen werden, wären das wieder etwa 4.000 Mitarbeitende, die entlassen werden. Es könnten aber durchaus noch mehr Arbeitsplätze verloren gehen, denn ganz aktuell wurde angekündigt, dass nur noch ein "harter Kern" von Kaufhäusern übrigbleiben werde. Und wie viele Jobs genau wegfallen, hängt am Ende auch davon ab, welche Filialen geschlossen werden - denn sie sind unterschiedlich groß.

Das ist noch unklar. Man kann zwar vermuten, dass vor allem in Städten, in denen es noch mehrere Standorte gibt, gestrichen wird oder auch sehr kleine Standorte in kleinen Städten geschlossen werden - aber noch kann nur spekuliert werden. In Norddeutschland geht es um circa 20 Filialen, die noch existieren – in Hamburg sind es fünf.