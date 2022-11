Galeria Karstadt Kaufhof insolvent Stand: 01.11.2022 06:40 Uhr Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist erneut in finanzieller Schieflage und sucht wie vor zwei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Laut Unternehmensleitung muss etwa ein Drittel der noch 131 Filialen in Deutschland geschlossen werden.

Zum zweiten Mal seit 2020 hat der Konzern Insolvenz angemeldet. Auch Bundeshilfen in Höhe von 680 Millionen Euro konnten demnach die hohen Verluste durch Umsatzrückgang auf der einen und gestiegene Kosten auf der anderen Seite nicht mehr abfangen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur noch zwei Filialen des Kaufhausriesen - das ehemalige Karstadt-Gründungshaus in Wismar und das größte Warenhaus in Rostock.

Standort Neubrandenburg schloss 2020

Der Standort Neubrandenburg war der Streichliste im Herbst 2020 zum Opfer gefallen. Ob es eine Zukunft für beide noch verbliebenen Häuser hierzulande gibt, ist Stand heute ungewiss. Die Dienstleistungs-Gewerkschaft Ver.di hat die Unternehmensführung aufgefordert, umgehend in Verhandlungen einzutreten. Man werde um die Arbeitsplätze kämpfen, hieß es vom Verdi Bundesvorstand.

