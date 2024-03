GDL und Bahn einigen sich im Tarifkonflikt - Streiks abgewendet Stand: 25.03.2024 20:29 Uhr Nach mehr als vier Monaten ist der Tarifstreit bei der Deutschen Bahn beendet. Der bundeseigene Konzern will am Dienstagvormittag über den Stand der Verhandlungen mit der GDL informieren. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Ein weiterer Streik bei der Bahn scheint abgewendet: Die Lokführergewerkschaft GDL teilte am Montagabend mit, sie habe sich mit der Deutschen Bahn in dem seit Monaten andauernden Tarifkonflikt geeinigt. Näheres solle bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt gegeben werden. Kurz darauf bestätigte auch ein Sprecher der Deutschen Bahn eine Einigung.

Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Isabel Cademartori, begrüßte die Einigung. "Es ist ein wichtiges Signal der Sicherheit und Verlässlichkeit für die Millionen von Pendlerinnen und Pendlern und die erwarteten Reisenden zu den Ostertagen. Die Einigung ist ein Gewinn für das System Schiene, das in den nächsten Monaten vor großen Herausforderungen steht."

Sechs Mal gestreikt - Hunderttausende betroffen

Die Tarifverhandlungen hatten Anfang November begonnen. Seitdem hat die GDL sechs Mal und teils tagelang gestreikt. Neben Hunderttausenden Berufspendlern und anderen Reisenden war durch den Ausfall von Güterzügen auch die Industrie unmittelbar betroffen.

Knackpunkt der Tarifrunde war von Beginn an die Forderung der GDL nach eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibenden Löhnen und Gehältern. Die Bahn war bei einer vorigen Gesprächsrunde bereit, sich auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich in zwei Schritten bis 2028 einzulassen. Die Gewerkschaft unter ihrem Vorsitzenden Claus Weselsky lehnte das allerdings ab. Es folgten zwei weitere Streiks mit erheblichen Einschränkungen im Personenverkehr. Vor rund einer Woche hatten die Bahn und die GDL dann mitgeteilt, dass sie wieder miteinander sprechen - hinter verschlossenen Türen.

Bahn kritisierte Streiks als "unverhältnismäßig"

Die Bahn hatte die Streiks zuvor als unverhältnismäßig kritisiert. Die Gewerkschaft bekam jedoch wiederholt auch vor Gericht Recht. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte mögliche Gesetzesänderungen nach einem Ende dieses Tarifkonflikts ins Spiel gebracht. "Herr Weselsky überspannt den Bogen immer weiter", hatte der FDP-Politiker in Richtung GDL gesagt.

