FAQ zur Vertrauensfrage: Wie läuft die Abstimmung im Bundestag ab?

Das Vorgehen ist umstritten, weil es in seiner Form eher darauf abzielt, die nötige Mehrheit im Bundestag zu verfehlen. Deshalb ist in diesem Zusammenhang auch von einer "unechten Vertrauensfrage" die Rede im Gegensatz zur "echten Vertrauensfrage", bei der sich der Bundeskanzlers des Rückhalts der Mehrheit der Abgeordneten versichern will.