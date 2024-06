EM-Fieber: Geht das Sommermärchen 2.0 weiter? Stand: 18.06.2024 16:56 Uhr Der zweite Spieltag der Fußball-EM steht an - auch im Norden wird wieder gekickt. Wie ist die Stimmung der Fans? Wie wirkt sich die EM auf die Wirtschaft aus? Darum geht es am Mittwochnachmittag bei NDR Info live.

Parallel zur Sendung startet am Mittwoch um 15 Uhr in Hamburg die Begegnung Kroatien gegen Albanien. Drei Stunden später wird es für die deutsche Nationalmannschaft wieder ernst: In Stuttgart trifft das DFB-Team auf Ungarn. Werden Fans und Fußballer wieder feiern können?

Gute Stimmung nur, wenn das Team gewinnt?

Wie ist die Stimmung beim Fanfest auf dem Heiligengeistfeld und vor dem Stadion in Hamburg? Warum sind deutsche Fans schnell euphorisch, aber fühlen sich mit der Nationalmannschaft wenig verbunden, wenn sie verliert?

"Fankultur ist bunt, in jedem Land anders. Wenn die Deutschen gewinnen, feiern sie euphorisch. Wenn ihre Nationalmannschaft verliert, brechen die Fans weg - anders als zum Beispiel bei den Schotten und Niederländern. Der DFB hat die deutschen Fans so erzogen. Das war falsch. Zu Leidenschaft gehört auch Leiden." Fanforscher Harald Lange

Außerdem geht es in der Sendung um die Frage, wie sich die Fußball-Stimmung auf die deutsche Wirtschaft auswirkt. Und wie sicher sind eigentlich Fans und Fußballer in den Stadien, EM-Quartieren und auf den Fanmeilen? Fragen, die wir am Mittwoch ab 15 Uhr hier im NDR Info Livestream und auf YouTube diskutieren möchten.

Diskussion mit drei Experten in der Sendung

Dabei sein werden der Fan- und Fußballforscher Harald Lange von der Universität Würzburg, der Sportökonom Timo Zimmermann von der International School of Management in Dortmund und NDR Sportreporterin Sina Braun. Moderiert wird die Sendung von NDR Moderatorin Mirja Fiedler.

