Schutzkonzept gegen Übergiffe beim Hamburger Fanfest Stand: 14.06.2024 09:07 Uhr Tausende Menschen werden beim Fanfest zur Fußball-Europameisterschaft auf dem Hamburger Heiligengeistfeld erwartet. Um Besucherinnen und Besuchervor Übergriffen zu schützen, haben die Stadt und der Veranstalter ein Schutzkonzept erarbeitet.

Es soll ein unbeschwertes Fest für alle werden. Wenn sich aber Menschen in der Menge bedrängt und unsicher fühlen, sollen sie schnell Schutz und Hilfe bekommen. Dafür sorgen geschulte Teams, die in ihren lilafarbenen Westen in der ganzen Fan Zone unterwegs sind. Fan-Zone-Sprecherin Katja Derow: "Die achten darauf, dass es ein friedliches und respektvolles Miteinander auf der Fan Zone gibt, dass Intoleranz und Übergriffe jeglicher Art keinen Platz haben."

Schutzzelt für Betroffene

Plakate informieren über Regeln für ein Miteinander bei dem Fest. Darauf abgebildet ist auch ein QR-Code, mit dem Besucherinnen und Besucher per Smartphone Hilfe herbeiholen können. Die Schutzteams sollen dann schnell zur Stelle sein und im Bedarfsfall Betroffene in ein Schutzzelt begleiten. Das Zelt ist auch Anlaufstelle für Menschen, die Übergriffe oder Anfeindungen auf dem Fest beobachtet haben. Dort können sie ihre Hinweise los werden.

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Internetseite www.fanzone.hamburg.de.

