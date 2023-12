Das war 2023 im Norden: Alle NDR Jahresrückblicke auf einen Klick

Das war 2023 in Norddeutschland: Wir blicken zurück auf alles Wichtige, Traurige und Lustige, das in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg passiert ist. Natürlich lassen wir auch die Top-Ereignisse in Kultur und Sport Revue passieren. Außerdem gibt's den Jahresrückblick in Leichter Sprache.