Von kurios bis emotional: Der Jahresrückblick 2023 für Schleswig-Holstein Stand: 30.12.2023 15:00 Uhr Jenseits der ganz großen Nachrichten gibt es hier einen Überblick über verschiedenste Geschichten, die 2023 viele von uns zum Schmunzeln oder Kopfschütteln gebracht und für jede Menge Gesprächswert gesorgt haben.

Ein Meteoriteneinschlag, ein spektakulärer Diebstahl, eine poetische Urteilsbegründung und vieles mehr: Jenseits bedeutungsschwerer Ereignisse, die üblicherweise Jahresrückblicke dominieren, lohnt der Blick auf Geschichten anderer Art umso mehr. Hier Bilder und Stories, die uns in den vergangenen zwölf Monaten zum Lächeln und Staunen - oder auch zum Kopfschütteln gebracht haben:

Das Jahr 2023 bringt eine Menge unerwarteter Ereignisse und stellt viele Menschen vor ungeahnte Herausforderungen. Zum Glück weckt dies auch das Engagement und den Einfallsreichtum einiger Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner - ob hauptberuflich, ehrenamtlich oder in der Freizeit:

Trotz einer Metal-Schlammschlacht in Wacken und seltener Lichtspektakel an der Küste: In Sachen Wetter wird von 2023 vor allem die Jahrhundert-Sturmflut an der Ostsee in den Köpfen bleiben. Das Wetter-Jahr in Bildern:

Ein Happy End für einen Fuchswelpen in Ahrensburg. Ein Delfin, der in der Trave mit gewaltigen Sprüngen viele Schaulustige unterhält. Und Schopfmakaken, die vom Aussterben bedroht sind, bekommen in Gettorf sensationellerweise gleich mehrfach Nachwuchs. Bilder und Geschichten des Jahres 2023:

Unser Jahresrückblick 2023 mit Videos

Was Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner in diesem Jahr bewegt hat, wofür sie dankbar sind und woran sie sich lange erinnern werden - all das finden Sie hier. Genauso wie eine Chronologie mit wichtigen und emotionalen Ereignissen, gegliedert in die einzelnen Quartale.

