Die NDR Hörspiel-Highlights des Jahres 2023 Stand: 29.12.2023 00:01 Uhr Eine neoliberale Satire, Westernstimmung mitten in Niedersachsen, gesellschaftskritische Unterhaltung und eine Zeitreise voller Glamour: So abwechslungsreich war das NDR Hörspieljahr 2023.

von Jennifer Philipp

Vier unterschiedliche Hörspiele bilden den klanglichen Jahresrückblick auf das Jahr 2023. Von den schillernden Zwanzigern über die düstere Zukunft bis zu norddeutschem Ermittlerflair und intensiven Gesellschaftsdramen – ein Jahr, vier Hörspielwelten, ein Fest für die Ohren. Der glamouröse Klassiker "Der Große Gatsby" entführt die Zuhörer und Zuhörerinnen in die goldenen Zwanziger, während "Der Betreuer" von Nis-Momme Stockmann eine düstere Zukunftsvision skizziert. Mit dem neuen NDR Radio Tatort in Verden an der Aller erlebt das Publikum Norddeutschland mit Westernflair und die Hörspielserie "Nur eine Ohrfeige" bringt die Abgründe der Mittelschicht ans Licht. Prominente Stimmen, atmosphärische Soundtracks und spannende Erzählungen machten die Hörspielwelt des beinahe vergangenen Jahres zu einem Klangabenteuer, das Sie noch bis weit ins neue Jahr hinein online in der ARD Audiothekoder in der NDR Hörspiel Box erleben können.

Glamouröser Klassiker erstmals als Hörspiel: "Der große Gatsby"

Kann man Liebe kaufen? Kann man verlorene Zeit zurückgewinnen? Jay Gatsby (gesprochen von Michael Rotschopf) versucht dies im Hörspiel von Oliver Sturm. Der NDR setzte den Stoff aus den New Yorker "Roaring Twenties" im Frühjahr mit großen Stimmen als Hörspiel um. Nick Carraway (gesprochen von Matthias Bundschuh) führt als teilnehmender Beobachter durch die Welt der Reichen und Schönen der amerikanischen 1920er-Jahre. Untermalt vom Sound der Komponistin Sabine Worthmann wurde der legendäre Roman von F. Scott Fitzgeralds 2023 erstmals zum Hörerlebnis. Das zweiteilige Drama um den mysteriösen Millionär und seine Daisy steht noch bis Mai zum Download in der ARD Audiothek und in der NDR Hörspiel Box bereit.

Groteske: "Der Betreuer"

Der Dramatiker und Regisseur Nis-Momme Stockmann hat 2023 mit "Der Betreuer" sein zweites Originalhörspiel für NDR Kultur realisiert.

Dante Meyrowitz, gefangen im Hamsterrad der Risikoanalyse, erlebt eine surreale Wende, als der staatlich anerkannte Betreuer Tim Würfel unerwartet vor seiner Tür steht. Der wird von der Bundesregierung gesandt mit dem Ziel, den angeschlagenen Meyrowitz im Hamsterrad zu halten. Stockmanns düster-schrille Near-Future-Komödie wirft einen kritischen Blick auf neoliberal geprägte Lebensideale. Das Sprecher-Ensemble, angeführt von Moritz Grove und Ole Lagerpusch, verleiht dieser dystopischen Erzählung eine unmittelbare und mitreißende Atmosphäre. Die Satire stellt die Absurdität einer durchoptimierten Welt in den Fokus und steht noch bis Oktober zum Download in der ARD Audiothek.

Neues Team im ARD Radio Tatort "Geschlossene Gesellschaft"

Nach 15 Jahren Ermittlungen in Hamburg schlägt der NDR Radio Tatort nun südlichere Töne an. Im beschaulichen Verden an der Aller beginnt 2023 ein frisches Team mit unkonventionellen Charakteren. Im ersten Fall "Geschlossene Gesellschaft" verschlägt es Gina Scarafilo, die toughe Extremismus-Expertin, nach Niedersachsen. Zusammen mit Undercover-Ermittlerin Jules Dombrowski und dem ehrgeizigen Extremismus-Fachmann Philipp von Treuenfels ermittelt sie an einer anthroposophischen Schule. Autorin Simone Buchholz gibt dabei Einblick in die Abgründe eines kleinen Personenkreises, der sich in einer geschlossenen und angstbehafteten Situation radikalisiert. Die außergewöhnliche Konstellation der Charaktere verleiht dem Krimi eine frische, humorvolle Note, während die eigens komponierte Musik von Sicker Man Verden an der Aller in eine Westernstadt verwandelt. Mit hochkarätiger Besetzung um Nina Kronjäger verspricht das neue Ermittlerteam Nervenkitzel und norddeutschen Humor. Den neuen Radio Tatort "Geschlossene Gesellschaft" finden Sie noch bis November zum Download in der ARD Audiothek.

"Nur eine Ohrfeige": Hörspiel-Serie nach dem Erfolgsroman von Christos Tsiolkas

Auf einer Grillparty verpasst ein Vater einem fremden Kind eine Ohrfeige. Dies entfesselt einen Strudel von Ereignissen, die Freundschaften, Familienbanden und Moralvorstellungen auf die Probe stellen. Christos Tsiolkas' preisgekürter Roman "The Slap" thematisiert die gesellschaftliche Schlagweite von Kultur, Ethnie, wirtschaftlicher Klasse und Geschlecht.

NDR Kultur hat 2023 eine achtteilige Hörspielserie aus der Romanvorlage entwickelt. Jede Folge beleuchtet die Geschehnisse aus einer anderen Perspektive. Das Gesamtwerk verwebt die divergierenden Sichtweisen miteinander zu einer unterhaltsamen und gesellschaftskritischen Betrachtung der Mittelschicht.

Nach einem Jahr voller Hörabenteuer sind wir gespannt auf 2024. Die Vielfalt der Hörspiele von 2023 verspricht ein weiteres Jahr mit neuen, akustisch aufbereiteten Geschichten und klangvollen Höhepunkten. Für alle, die nicht abwarten können, findet sich sicherlich auch jetzt schon gute Unterhaltung im Podcast.

