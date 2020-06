Corona-Ticker: Neue Schulden für Hilfsmaßnahmen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundeskabinett bringt zweiten Nachtragshaushalt auf den Weg

Kommentar: App-Entwicklung mit gutem Ergebnis

Gestern gab es im Norden 48 Neuinfektionen: eine in Schleswig-Holstein, je zwei in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, 29 in Niedersachsen und 14 in Bremen.

Das Bundeskabinett will heute den zweiten Nachtragshaushalt für dieses Jahr auf den Weg bringen. Die neuen Schulden zur Finanzierung von Hilfsmaßnahmen sollen den Plänen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) noch einmal steigen. Konkret geht es um fast 63 Milliarden auf dann knapp 220 Milliarden Euro.

Die Corona-Krise im NDR Fernsehen

Finanzhilfen für die MV-Werften, Konjunkturpaket für Hamburg - und die neue Warn-App: Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen waren auch am Dienstagabend Gegenstand der Nachrichtensendungen und Regionalmagazine im NDR Fernsehen. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Kommentar zur Corona-App: "Kein Freifahrtschein, aber ein Baustein"

Die Kritik an den ersten Plänen für eine App, die vor dem Coronavirus warnt, hat gute Ergebnisse gezeitigt. Das meint Birthe Sönnichsen in ihrem Kommentar zur neuen Corona-Warn-App. Denn die Einwände hätten dazu geführt, dass die Bundesregierung den Datenschutz bei der App-Entwicklung „endlich viel ernster“ genommen habe. Deshalb stehe nun eine datenschutzfreundliche App zum Download bereit. Wichtig, findet Sönnichsen, denn auch im Kampf gegen die Pandemie sollten dem Staat nicht zu viele Daten überlassen werden. Auch wenn dieser Prozess Zeit gekostet habe, komme die App keineswegs zu spät. Ein Freifahrtschein sei sie ohnehin nicht, sondern „ein Baustein, um die Pandemie weiter im Griff zu behalten“. Die App könne helfen, Infektionsketten schneller zu durchbrechen und eine zweite Infektionswelle zu vermeiden.

Kommentar: Nicht die beste, aber eine gute App 16.06.2020 18:44 Uhr Autor/in: Sönnichsen, Birthe Die Corona-Warn-App ist datenschutzfreundlicher als zunächst befürchtet, meint Birthe Sönnichsen in ihrem Kommentar. Die Umwege, die die Entwickler nehmen mussten, hätten sich gelohnt.







Guten Morgen, Norddeutschland!

Moin aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir in unserem Live-Ticker über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Norddeutschland. Sie finden bei uns neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des des Norddeutschen Rundfunks.

Am Dienstag meldeten die Behörden in Norddeutschland 48 Neuinfektionen: 29 in Niedersachsen, zwei in Hamburg, zwei in Mecklenburg-Vorpommern, 14 in Bremen und eine in Schleswig-Holstein. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: