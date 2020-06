Corona-Ticker: Corona-Warn-App geht an den Start

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Wie die Lage gestern war, können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Warn-App kann heruntergeladen werden

Neue Folge vom Corona-Podcast mit Professor Drosten geht online

Hamburg: Stellenkürzungen bei Lufthansa Technik

Gestern wurden 32 Neuinfektionen gemeldet: 26 in Niedersachsen, drei in Hamburg, zwei in Mecklenburg-Vorpommern, eine in Bremen und keine in Schleswig-Holstein

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Wöchentlicher Corona-Podcast mit Professor Drosten

Heute geht eine neue Folge des Corona-Podcast mit Professor Christian Drosten, Chef-Virologe an der Berliner Charité, online. Jeden Dienstag beantwortet er im Interview Fragen zur aktuellen Situation und erklärt Zusammenhänge.

Weitere Informationen Corona-Podcast: Alle Folgen in der Übersicht Professor Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, liefert im Coronavirus-Update Expertenwissen. Hier finden Sie alle Folgen zum Nachlesen und Nachhören. mehr

Hamburg: Stellenkürzungen bei Lufthansa Technik

Nach Informationen von NDR 90,3 sollen auch rund 300 Mitarbeiter von Lufthansa Technik in der Hansestadt, die noch in der Probezeit sind, nicht übernommen werden. Ein Unternehmenssprecher wollte die Zahl nicht bestätigen, man müsse aber über alles nachdenken.

Weitere Informationen Corona-Krise: Stellenabbau bei Lufthansa Technik Der Lufthansa-Technik-Konzern legt erstmals konkrete Sparpläne aufgrund der Corona-Krise vor. Danach gibt es derzeit für mehr als 4.000 Beschäftigte weltweit in den kommenden Jahren nicht genug zu tun. mehr

Wie stehen Sie zur Corona-Warn-App?

Heute will die Bundesregierung die Corona-Warn-App freischalten. Wie stehen Sie zu der Anwendung? Werden Sie sie auf Ihrem Smartphone installieren?

UMFRAGE Mögliche Antworten Werden Sie die Corona-App nutzen? Ja, ich werde die App nutzen. Ich weiß es noch nicht. Nein, ich werde die App nicht installieren. Abstimmen Ergebnisse

Corona-Warn-App kann heruntergeladen werden

Die Corona-Warn-App kann von heute an freiwillig aufs Smartphone geladen werden. Die sogenannte Tracing-App alarmiert Nutzerinnen und Nutzern, wenn sie Erkrankten zu nahe gekommen sind. Mithilfe der Anwendung sollen Infektionsketten durchbrochen werden. Dafür benutzt die App eine energiesparende Bluetooth-Variante, über die Daten nur in geringer Menge und Reichweite übertragen werden können.

tagesschau.de Link So funktioniert die Corona-Warn-App Die Corona-Warn-App soll dabei helfen, die Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen. Wie die Corona-Warn-App funktioniert, auf welchen Handys sie geladen werden kann und welche Daten erhoben werden - ein Überblick. extern

Berichte im NDR Fernsehen über Corona-Krise

Die Regiomalmagazine im NDR Fernsehen haben gestern Abend wieder ausführlich über die Corona-Lage im Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Corona-Live-Ticker von NDR.de startet

Moin aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Am Montag meldeten die Behörden in Norddeutschland 32 Neuinfektionen: 26 in Niedersachsen, drei in Hamburg, zwei in Mecklenburg-Vorpommern, eine in Bremen und keine in Schleswig-Holstein. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: