Stand: 17.02.2022 11:15 Uhr Corona-Ticker: Niedersachsen plant Aus für Maskenpflicht an Schulen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Deutlich mehr Privatinsolvenzen - vor allem in MV

Die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland ist erstmals seit zehn Jahren wieder gestiegen und hat sich 2021 nahezu verdoppelt. Das teilte die Wirtschaftsauskunftei Crif mit. Demnach ist Mecklenburg-Vorpommern besonders von Privatinsolvenzen betroffen. Dort sei der Anstieg besonders deutlich ausgefallen, die Statistik verzeichne ein Plus von 132 Prozent. Bundesweit habe es 110.000 Privatinsolvenzen gegeben, rund 94 Prozent mehr als 2020.

Niedersachsen plant Aus für Masken- und Testpflicht an Schulen

Niedersachsen will die Corona-Maskenpflicht im Unterricht für Schüler stufenweise abschaffen. In einem ersten Schritt müssten Grund- und Förderschüler vom 21. März an im Unterricht keine Maske mehr tragen, bis Anfang Mai sollten alle weiteren Schüler folgen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Gesundheitsministerin Daniela Behrens. Außerdem werde Niedersachsen die Corona-Testpflicht für Schülerinnen und Schüler zu Anfang Mai abschaffen. Vom 7. März an sollen bereits - mit Ausnahme der ersten eineinhalb Wochen nach den Osterferien - nur noch drei statt fünf Tests pro Woche verpflichtend sein, kündigte Tonne an. Nach den Osterferien dürfe es auch wieder Klassenfahrten geben - das Verbot werde aufgehoben. "Wir erleichtern den Schulalltag, schmeißen die Sicherheit aber nicht achtlos über Bord", so Tonne.

Weil: Lockerungen sind "neues Kapitel in der Pandemie-Bekämpfung"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die gestrigen Beschlüsse von Bund und Ländern zum teilweisen Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen als "neues Kapitel in der Pandemie-Bekämpfung" bezeichnet. Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheine überschritten zu sein, sagte Weil in einer Pressekonferenz. Es sei richtig, dass es nun weitreichende Lockerungen geben solle. "Aber wir glauben, dass es zwingend notwendig ist, dass die Länder weiterhin Interventionsmöglichkeiten haben, wenn dies notwendig ist." Dies habe er gestern bei dem Treffen zur Sprache gebracht und die Länder seien sich darin weitgehend einig. Weil kündigte an, dass sein Land bis auf einige Details die von Bund und Ländern beschlossenen Schritte genau so umsetzen werde. "Aber niemand sollte glauben, dass die Pandemie jetzt beendet ist." Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger steige mit den Lockerungen. "Wir wissen - es kommt auch der Herbst." Wenn bis dahin nichts wesentliches passiere "haben wir ein erneutes Problem", so der Ministerpräsident. Deshalb müsse es bis dahin "eine hohe Impfquote" geben. Gesundheitsministerin Daniela Behrens erklärte, Niedersachsen werde die Möglichkeiten zum Impfen hoch halten, auch wenn in den nächsten Monaten vielleicht nicht so viel geimpft werde. Ihr Bundesland werde die einrichtungsbezogene Impfpflicht wie beschlossen umsetzen. Zum Thema allgemeine Impfpflicht sagte Behrens: "Wir brauchen sie spätestens zum Herbst."

KMK-Präsidentin Prien: Vorwurf der Durchseuchung ist "schlicht falsch"

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Karin Prien (CDU), hat den Vorwurf einer "Politik der Durchseuchung" an den Schulen zurückgewiesen. "Wir setzen immer noch auf strikte Hygiene-Maßnahmen, auf Testpflicht, auf Masken. Der Vorwurf ist schlicht falsch", sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin der "Welt". Vertreter der Schüler-Initiative "WirWerdenLaut" hatten der Politik in einem offenen Brief einen "Durchseuchungsplan" vorgeworfen und eine Aussetzung der Präsenzpflicht, kleinere Lerngruppen, PCR-Pooltests und Luftfilter in allen Schulen gefordert.

Prien sagte zudem, dass sie mit ihrer Bitte um Differenzierung bei der Todesursache von Kindern, die mit oder wegen des Coronavirus gestorben seien, betroffene Eltern schwer verärgert habe. "Mir tut es sehr leid, dass es offensichtlich einzelne Eltern mit vulnerablen Kindern gibt, die sich in dieser Debatte nicht hinreichend in ihrer schweren Situation gesehen fühlen." Es sei nicht richtig, dass sie kein Mitgefühl für deren Situation habe. "Das ist mitnichten der Fall." Auf Twitter hatte zuvor eine Äußerung der KMK-Präsidentin für große Aufregung gesorgt. Prien hatte daraufhin ihren Twitter-Account vorläufig deaktiviert.

Niedersachsen: GEW kritisiert fehlende Laptops und Internet-Probleme an Schulen

Die Nachfrage nach Fördergeld zur Digitalisierung der niedersächsischen Schulen ist während der Corona-Pandemie gestiegen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte, seit vergangenem Herbst sei das Volumen der beantragten und bewilligten Mittel aus dem Digitalpakt Schule um zehn Prozentpunkte gestiegen. Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisierte allerdings, in der Praxis seien Laptops und schnelles Internet vielerorts noch lange keine Realität. Viele Verbesserungen gebe es bisher nur auf dem Papier.

Bis Mitte Februar haben die Schulträger rund 4.000 Anträge auf Unterstützung aus dem Digitalpakt gestellt, den Bund und Länder schon seit 2019 anbieten. Mit einem Antragsvolumen von 183 Millionen Euro, von denen 171 Millionen Euro bereits bewilligt wurden, ist der Umfang dieses Fördertopfs aber erst zu gut einem Drittel ausgeschöpft worden. Insgesamt stehen für Niedersachsen aus dem Digitalpakt 522 Millionen Euro bereit - zunächst bis 2024.

Günther fordert rasch Klarheit über neues Infektionsschutzgesetz

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat im Interview auf NDR Info Klarheit darüber gefordert, wie künftig das Infektionsschutzgesetz des Bundes aussehen soll. Bund und Länder hatten gestern auf ihrem Treffen vereinbart, dass es auch nach dem 20. März, bis zu dem viele Corona-Beschränkungen wegfallen sollen, einen sogenannten Basisschutz gegen Corona geben soll. Doch dabei sei vieles noch ungeklärt, sagte Günther. "Wir in SH sind sicher nicht diejenigen, die jetzt besonders scharfe Basisschutzmaßnahmen haben wollen", aber es gebe sicherlich andere Länder, in denen die Situation derzeit "noch nicht so überschaubar ist". Es sei angesichts der Corona-Lage in Deutschland richtig - wie gestern beschlossen - viele Maßnahmen fallen zu lassen, sagte Günther. "Trotzdem müssen wir für die Zukunft gewappnet zu sein." Zum Thema allgemeine Impfpflicht sagte Günther, für sein Bundesland sehe er die Notwendigkeit nicht. "Ich glaube bloß, dass es andere Bundesländer gibt, die das nicht so entspannt sehen können. Gerade mit Blick auf den Herbst brauchen wir da noch mal eine neue Diskussion."

Hamburg: 2021 trotz Corona mehr Steuern eingenommen

Die Steuereinnahmen in Hamburg sind im vergangenen Jahr kräftig gestiegen - trotz anhaltender Corona-Krise. Nach Informationen von NDR 90,3 wird dabei auch die letzte Steuerschätzung vom November deutlich übertroffen. Mehr als 14 Milliarden Euro an Steuern hat Hamburg demnach 2021 verbucht. Das sind rund 1,6 Milliarden mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Bei der November-Steuerschätzung war der Senat noch von etwa gleich bleibenden Einnahmen ausgegangen. Unter dem Strich spricht Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) von erfreulichen Tendenzen. Er warnt aber auch: Von einem besseren Ergebnis im vergangenen Jahr könne man sich in den kommenden Jahren nichts kaufen. Nach einem Bericht des Senats an die Bürgerschaft steigt auch der Schuldenstand der Stadt. Insgesamt hat Hamburg mehr als 27 Milliarden Euro an Krediten.

Städte- und Gemeindebund will Klarheit bei Impfpflicht

Der Städte- und Gemeindebund fordert Klarheit bei der Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Rheinischen Post", es fehlten zum Beispiel Angaben dazu, unter welchen Voraussetzungen ungeimpfte Mitarbeiter zeitlich begrenzt weiterarbeiten könnten. "Es sollte unbedingt auch noch klargestellt werden, welche Regelungen gelten sollen, wenn die Impfung dauerhaft verweigert wird", sagte er.

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht soll ab dem 15. März gelten. Einige Bundesländer zweifeln an der Umsetzbarkeit wegen fehlender bundeseinheitlicher Vollzugsregeln. Bund und Länder einigten sich am Mittwoch auf die grundsätzliche Umsetzung der Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen. Konkrete Details dazu ließ der finale Beschlusstext aber offen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sinkt auf 1.130

Die Behörden haben in Niedersachsen 19.719 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 16.371; Vorwoche: 17.626). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen auf 1.130 (Vortag: 1.134,9; Vorwoche: 1.180,2). 22 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.385,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gesunken. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bundesweit nun bei 1.385,1. Gestern hatte sie bei 1.401,0 gelegen, am Donnerstag vergangener Woche noch bei 1.465,4. 235.626 Neuinfektionen wurden gemeldet (Vortag: 219.972; Vorwoche: 247.862). 261 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI insgesamt 13.035.941 Infektionsfälle.

Schleswig-Holstein meldet 4.065 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein stagniert weiter. Der Wert pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 749,7 - nach 755,6 gestern. Dieses Niveau ist seit mehreren Tagen beständig. Vor einer Woche hatte die Landesmeldestelle in Kiel noch Werte über 880 registriert. Es gibt 4.065 bestätigte Neuinfektionen. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg leicht auf 5,57 (Vortag: 5,15). 331 Patienten lagen mit Corona in Krankenhäusern - also 14 weniger als am Vortag. Auf Intensivstationen wurden 44 Corona-Patienten behandelt (minus 2). Weiterhin werden 30 Intensiv-Corona-Patienten beatmet. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen wurden weiterhin für die Städte Flensburg (1217,6) und Neumünster (1121,3) gemeldet. Am niedrigsten war der Wert im Kreis Plön (543,5).

Länder drängen auf Corona-"Basisschutz"

"Wir sehnen uns danach", hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Verkündung der Lockerungen gesagt. Es werde wieder ein einigermaßen normales Leben möglich sein. Aber: Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Deshalb sollen einschränkende Maßnahmen dort möglich gemacht werden, wo es nötig sei. Die Bundesländer drängen darauf, dass der Bund die Instrumente für einen sogenannten Basisschutz zur Verfügung stellt.

Corona-Regeln enden voraussichtlich großteils am 20. März

Bund und Länder haben gestern weitreichende Lockerungen in der Corona-Pandemie beschlossen. In drei Stufen sollen viele der jetzigen Einschränkungen wegfallen. Die Details:



In der ersten Stufe sollen von diesem Freitag an die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen - nicht jedoch die für ungeimpfte Menschen. Ist auch nur ein Nicht-Geimpfter dabei, bleibt es bis zum 19. März bei der geltenden Regelung: Treffen sind mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Bundesweit wird von Freitag an auch die 2G-Regel im Handel aufgehoben - die Maskenpflicht bleibt aber. Ob FFP2- oder OP-Maske, entscheiden die Länder.

die wegfallen - nicht jedoch die für ungeimpfte Menschen. Ist auch nur ein Nicht-Geimpfter dabei, bleibt es bis zum 19. März bei der geltenden Regelung: Treffen sind mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Bundesweit wird von Freitag an auch die die Maskenpflicht bleibt aber. Ob FFP2- oder OP-Maske, entscheiden die Länder. Am 4. März soll dann für Gastronomie und Hotels wieder eine 3G-Regel gelten (geimpft, genesen, getestet). Berücksichtigt werden soll bei diesem Öffnungsschritt aber die Lage in den Kliniken. Außerdem sollen Diskotheken und Bars dann wieder öffnen dürfen - allerdings zunächst nur für Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Test oder Booster-Impfung (2G-plus). Auch neue Obergrenzen für Großveranstaltungen sollen dann gelten. Die Höchstgrenze für Außenveranstaltungen soll auf 25.000 Besucher hochgesetzt werden, die in Innenräumen auf 6.000 oder eine maximale Auslastung von 60 Prozent.

soll dann für gelten (geimpft, genesen, getestet). Berücksichtigt werden soll bei diesem Öffnungsschritt aber die Lage in den Kliniken. Außerdem sollen dann wieder öffnen dürfen - allerdings zunächst nur für Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Test oder Booster-Impfung (2G-plus). Auch sollen dann gelten. Die Höchstgrenze für Außenveranstaltungen soll auf 25.000 Besucher hochgesetzt werden, die in Innenräumen auf 6.000 oder eine maximale Auslastung von 60 Prozent. Ab dem 20. März sollen dann alle "tiefgreifenden" Corona-Beschränkungen fallen - allerdings mit der Einschränkung: "Wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt". Zum Beispiel soll die Homeoffice-Pflicht auslaufen. Die Maskenpflicht soll aber in Innenräumen sowie Bussen und Bahnen weiter gelten - genau wie das Abstandsgebot, allgemeine Hygienevorgaben oder Testpflichten in bestimmten Bereichen - als sogenannter Basisschutz. Außerdem sollen die gesetzlichen Möglichkeiten geschaffen werden, dass Bundesländer auch später noch Maßnahmen wie Maskenpflicht und bestimmte Testauflagen verhängen können.

