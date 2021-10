Stand: 28.10.2021 05:59 Uhr Corona-Ticker: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 130,2

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 28. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Über die Ereignisse von gestern können Sie sich im Blog von Mittwoch informieren.

Das Wichtigste in Kürze:



Mehrheit der Ungeimpften will laut Umfrage ungeimpft bleiben

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 351 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 130,2

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kliniken in Deutschland: Lage auf Intensivstationen kritisch

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt, dass die Intensivstationen bald wieder ausgelastet sein könnten. Verbandschef Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Zahl der Corona-Patienten sei binnen einer Woche deutlich gestiegen. Auf den Intensivstationen gebe es ein Plus von 15 Prozent. Deutschland befinde sich in einer kritischen Situation der Pandemie. Gaß hält es für möglich, dass Kliniken bald wieder planbare, weniger dringliche Behandlungen verschieben müssen.

RKI meldet 28.037 Neuinfektionen - Inzidenz bei 130,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 130,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 118,0 gelegen, vor einer Woche bei 85,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 28.037 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 16.077 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 126 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 67 Todesfälle gewesen.

Umfrage: Mehrheit der Ungeimpften will ungeimpft bleiben

Eine große Mehrheit unter den Ungeimpften wird sich laut einer Umfrage in den kommenden Wochen voraussichtlich nicht mehr von einer Immunisierung gegen das Coronavirus überzeugen lassen. Bei der bisher größten Befragung von Ungeimpften durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums hätten etwa zwei Drittel (65 Prozent) der rund 3.000 Teilnehmenden angeben, sich "auf keinen Fall" in den nächsten zwei Monaten impfen zu lassen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lediglich zwei Prozent der Befragten wollten sich "auf jeden Fall" noch impfen lassen. Die Umfrage will das Ministerium heute veröffentlichen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 63,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist binnen 24 Stunden auf 63,3 gestiegen. Genau eine Woche zuvor hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 44,9 betragen, am Vortag 61,9. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 351 neue Infektionen registriert, 112 weniger als tags zuvor. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - sank von 1,55 auf 1,34. Es wurden zwei weitere Corona-Todesfälle gemeldet.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 28. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge.