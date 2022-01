Stand: 12.01.2022 12:48 Uhr Corona-Ticker: Auch Hamburg meldet neue Höchstwerte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 12. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Inzidenz-Höchstwerte: 723 neue Fälle je 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg, 633 in SH, 337,1 in Niedersachsen

Bundesweit 80.430 Neuinfektionen gemeldet - Neuer Höchstwert

Im Restaurant und beim Sport: 2G-Plus-Regel tritt in SH in Kraft

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.113 in Schleswig-Holstein, 5.871 in Niedersachsen, 2.590 in Hamburg

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundespolizei: 13.350 Ordnungswidrigkeiten im Bahnverkehr

Die Bundespolizei ist seit der Einführung der 3G-Regel im Bahnverkehr in 579 Fällen wegen Verstößen im Regional- und Fernverkehr hinzu gerufen worden. In 359 Fällen hätten Bundespolizisten helfen müssen, Fahrgäste an der weiteren Mitfahrt zu hindern, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Angaben des Bundespolizeipräsidiums. Seit dem 24. November müssen Fahrgäste in Zügen des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs geimpft, getestet oder genesen sein. Seit dem 1. Januar 2021 seien zudem nahezu 285.000 Reisende auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen worden. Mehrheitlich hätten die Angesprochenen einsichtig reagiert. In etwa 13.350 Fällen seien Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden, die bei den zuständigen Landesbehörden angezeigt worden seien. In fast 3.000 Fällen seien Beförderungsausschlüsse oder Platzverweise von der Bundespolizei durchgesetzt worden.

Auch Hamburg meldet neue Höchstwerte bei Neuinfektionen und Inzidenz

In Hamburg sind 2.590 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 542 mehr Neuinfektionen als gestern und 625 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von gestern 690,2 auf nun 723,0. Das ist erneut ein Höchstwert. Am Dienstag vor einer Woche lag der Inzidenzwert noch bei 499,4.

Bundespräsident Steinmeier fordert überzeugende Begründung für Impfpflicht

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Verantwortlichen in Bund und Ländern in der Pflicht, eine überzeugende Begründung für die geplante Einführung einer Impfpflicht zu liefern. Eine derart "einschneidende Maßnahme" erfordere eine besonders anspruchsvolle Begründung - "erst recht deshalb, weil eine Impfpflicht über lange Zeit von Verantwortlichen in Bund und Ländern explizit ausgeschlossen wurde", sagte Steinmeier zum Auftakt einer Debatte mit Bürgerinnen und Bürgern über die Impfpflicht. "Eine solch außerordentliche Maßnahme stellt unseren Staat auch in eine außerordentliche Pflicht vor seinen Bürgerinnen und Bürgern", sagte er. "Kurz gesagt: Impfpflicht bedeutet Debattenpflicht!"

Er selbst wolle in der Frage einer Impfpflicht keine Position einnehmen. "Als Bundespräsident werde ich mich in dieser Runde nicht zum Ja oder Nein einer allgemeinen Impfpflicht positionieren", sagte Steinmeier. "Das gebietet schon der Respekt vor dem politischen Prozess, der in den kommenden Wochen zur parlamentarischen Entscheidung über ein Gesetz führen soll."

DEL will Eishockey-Spiele während Olympia-Pause erlauben

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) plant, Spiele in der Olympia-Pause zuzulassen, um die Terminnot zu lindern. Zuletzt hatte es etliche Absagen von Begegnungen nach Corona-Ausbrüchen gegeben. Am Sonntag standen nur noch drei statt sieben Spiele auf dem Programm. Die vier Mannschaften EHC München, Iserlohn Roosters, Bietigheim Steelers und auch die Grizzlys Wolfsburg waren zuletzt in Quarantäne. Weit über 30 Nachholspiele stehen derzeit noch an.

Weitere Informationen Corona: DEL erlaubt Eishockey-Spiele während Olympia-Pause Grund sind etliche Corona-bedingte Spielabsagen wie etwa bei den Wolfsburg Grizzlys. Die Vereine müssen nun Termine finden. mehr

5.000 neue Termine für Corona-Kinderschutzimpfung in Hamburg

Für eine Corona-Schutzimpfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren sollen im Hamburger Kinder-Impfzentrum 5.000 neue Termine zur Verfügung stehen. Sie seien über das Online-Buchungssystem buchbar und sollten im Laufe des Tages sukzessive freigeschaltet werden, teilte die Gesundheitsbehörde heute mit. Im Impfzentrum in der Neustadt werde dienstags bis donnerstags sowie an den Wochenenden jeweils zwischen 10 und 17 Uhr geimpft. Davon unabhängig können sich Kinder auch in Kinderarztpraxen sowie in einigen Kliniken immunisieren lassen.

BGH: Einzelhändler können bei Lockdown Mieten kürzen

Mieter gewerblich genutzter Räume können infolge des Corona-Lockdowns nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) Anspruch auf eine Anpassung der Miete haben. Es müssten aber immer sämtliche Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden, entschieden die Richter heute in Karlsruhe. Dazu zählten zum Beispiel die Umsatzeinbußen für das konkrete Objekt, staatliche Hilfen oder Versicherungsleistungen. Beide Seiten - Mieter und Vermieter - seien durch die staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie belastet, keine Seite trage alleine Verantwortung. Halbe/Halbe-Aufteilungen der Miete seien aber zu pauschal. Konkret ging es um einen Fall in Sachsen. Ein Bekleidungsgeschäft der Modekette KIK hatte die Ladenmeite für eines ihrer Geschäfte im Raum Chemnitz nicht bezahlt, weil die Filiale im Frühjahr 2020 nicht öffnen durfte.

Lehrerverbände fordern bei sich verschärfender Infektionslage schnelles Handeln

Lehrerverbände warnen vor steigenden Corona-Infektionszahlen an den Schulen und fordern das sofortige Hochfahren des Gesundheitsschutzes bei sich verschärfender Lage. "Wir sind froh, dass die Schulen wieder mit vollem Präsenzunterricht begonnen haben. Doch die Situation ist angesichts der zunehmenden Verbreitung der Omikron-Variante volatil", sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Politik muss die Situation genau im Blick haben und schnell reagieren", forderte er. Meidinger nannte als konkrete Maßnahmen tägliche Tests an den Schulen und eine FFP2-Maskenpflicht. Auch die Aussetzung der Präsenzpflicht sei eine Option. Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, sagte dem RND: "Ich warne die politisch Verantwortlichen davor, sich die Gefährdungslage für Kinder angesichts der Omikron-Variante in der Corona-Pandemie schönzureden." Auch Kinder könnten schwer krank werden und niemand wisse genau, was die Folgen von Long-Covid für Kinder seien.

Neubrandenburgs OB lehnt Auftritt bei Protest gegen Corona-Politik ab

Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) lehnt es ab, bei Montags-Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in der Stadt aufzutreten. Nach einem Treffen mit den Organisatoren in Neubrandenburg sagte Witt, dass er weiter auf Dialog und Austausch von Argumenten setze. Dafür seien Bürgersprechstunden und Fragestunden bei Stadtvertretersitzungen geeignet, so der 43-Jährige. In der drittgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns beteiligen sich seit Wochen immer montags zwischen 1.000 und 2.400 Menschen an friedlichen Protestzügen gegen die Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht. Dort war mehrfach ein Auftritt von politisch Verantwortlichen gefordert worden. Witt appellierte an die Organisatoren, den Corona-Maßnahmen zu folgen und sich impfen zu lassen. Nur ein Impfung schütze vor schweren Krankheitsverläufen und führe aus der Pandemie, sagte er.

Patientenschützer Brysch fordert vierte Impfdosis für jeden

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, hat ein Angebot einer vierten Impfdosis gegen das Coronavirus für jeden bis zum Sommer gefordert. "Jeder sollte die Möglichkeit erhalten, bis zum Sommer ein viertes Impfangebot mit den aktuell verfügbaren Wirkstoffen in Anspruch nehmen zu dürfen", sagte Brysch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Anders sehe das bei einem auf neue Virusvarianten angepasstes Vakzin aus. Dafür müsse der Bundestag spätestens im Juni die Verteilung priorisiert haben, sagte Brysch. Hochbetagte, Pflegebedürftige und Schwerstkranke dürften hier nicht die Verlierer sein. Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis, der auch Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung ist, riet hingegen davon ab, schon jetzt eine vierte Impfung anzubieten. "Mit einer systematischen vierten Impfung sollten wir warten, bis ein angepasster Impfstoff da ist", sagte er.

Niedersachsen: Neue Höchstwerte bei Neuinfektionen und Inzidenz

Niedersachsen verzeichnet neue Höchstwerte bei der Inzidenz und der Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus: Die Inzidenz stieg von 322,4 Fällen pro 100.000 Einwohnenden am gestrigen Tag auf 337,1. Vor einer Woche lag der Wert bei 195,3. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 5.871 neue nachgewiesene Corona-Infektionen binnen eines Tages (Vortag: 3.267, Vorwoche: 3.909). Zudem gab es 21 weitere Todesfälle durch oder mit Corona. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.948.

Warum der Aufbau neuer Corona-Testzentren in Deutschland stockt

Wer sich derzeit auf Corona testen lassen will, braucht vielerorts Geduld. Nachdem der Bund die Schnelltests wieder zahlt, ist die Nachfrage massiv gestiegen - vor den Testzentren gibt es lange Schlangen. Warum stockt der Ausbau der Testmöglichkeiten? Ein Überblick von Nicolas Lieven aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion:

AUDIO: Warum der Aufbau neuer Corona-Testzentren in Deutschland stockt (5 Min) Warum der Aufbau neuer Corona-Testzentren in Deutschland stockt (5 Min)

Experte warnt vor Einsatz von Antigentests zum Freitesten

In der Debatte um die Zuverlässigkeit von Antigentests warnt ein Experte vor falscher Sicherheit durch negative Testergebnisse. "Ein Freitesten nur mit Antigentest, das geht nicht", sagte der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, Andreas Bobrowski, der Deutschen Presse-Agentur. Er bezog sich auf Pläne der Bundesregierung, ein vorzeitiges Freitesten aus der Quarantäne nicht nur mit PCR-Tests, sondern auch mit "hochwertigen" Antigentests zu ermöglichen. Weil besonders bei geringerer Viruslast Antigentests, zu denen Selbst- und Schnelltests gehören, oft nicht anschlügen, sei das aber ein problematisches Signal, so Bobrowski. Die Viruslast falle speziell bei Omikron insbesondere bei Geimpften tendenziell recht rasch ab. Während laut Bobrowski die PCR-Tests nahezu immer korrekte Ergebnisse beim Nachweis von Corona-Infektionen auch mit geringer Viruslast liefern, fällt bei asymptomatischen Verläufen mit geringer Viruslast nur bei etwa der Hälfte der Infizierten der Antigentest korrekt positiv aus.

Neuer Höchstwert: Bundesweit 80.430 Neuinfektionen gemeldet

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Tageshöchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden heute Morgen mit 80.430 an. Gestern waren es 45.690, vor einer Woche 58.912 neu gemeldete Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg auf 407,5. Am Vortag waren es 387,9, vor einer Woche lag die Zahl bei 258,6. Ferner wurden 384 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das waren mehr als gestern mit 322 sowie am Mittwoch der Vorwoche mit 346. Den bisherigen Tageshöchstwert gab es am 14. Januar 2021 mit 1.244 gemeldeten Todesfällen.

Schleswig-Holstein: Mehr als 4.000 neue Fälle - Inzidenz nun bei 633,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.113 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist ein neuer Höchstwert. Gestern waren es 3.440, vor einer Woche 2.897. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg auf 633,0 - ebenfalls erneut ein Höchstwert (Vortag: 587,3 / Vorwoche: 352,8). Die höchste Inzidenz gibt es am zweiten Tag in Folge in Lübeck mit einem Wert von 1.071,6 (Vortag: 1.012,8). Dahinter liegen Kiel mit 844,3 (Vortag: 793,2) und der Kreis Dithmarschen mit 796,2 (Vortag: 768,5). Die niedrigsten Werte meldeten die Kreise Steinburg mit 407,8 (Vortag: 395,5), Plön mit 404,3 (Vortag: 422,1) und Stormarn mit 391,4 (Vortag: 409,4).

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen - stieg deutlich: von 2,89 auf 3,37. In den Krankenhäusern lagen 251 an Covid-19 erkrankte Patienten - 14 mehr als am Vortag. 60 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt (+3).

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenz steigt auf 633,0 Innerhalb von 24 Stunden wurden 4.113 neue Corona-Fälle gemeldet. Lübeck hat weiter die höchste Inzidenz mit 1.071,6. mehr

Neue SH-Verordnung: 2G-Plus in Gastronomie und beim Sport

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat gestern Abend eine Verlängerung der Corona-Bekämpfungsverordnung mit weiteren Maßnahmen beschlossen. Sie setzt damit die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse um. Die Änderungen treten heute in Kraft. Grundlage für die weiteren Schritte ist unter anderem die gestrige Feststellung der epidemischen Lage durch den Landtag in Kiel. Zu den neuen Maßnahmen zählen unter anderem:



2G-Plus und Sperrstunde in Restaurants (23 bis 5 Uhr)

2G-Plus beim Sport in Innenräumen für Personen ab 18 Jahren (auch: Saunen, Dampfbäder, Whirlpools etc.)

2G-Plus bei körpernahen Dienstleistungen, die ohne Maske entgegengenommen werden (z.B. Kosmetik)

Maskenpflicht für Mitarbeitende im Einzelhandel und in Dienstleistungsbetrieben mit Ladenlokalen

Diskotheken werden geschlossen, Tanzveranstaltungen untersagt.

private Feste und Feierlichkeiten in Gaststätten nur mit maximal zehn Teilnehmern (Ausnahmen: unter 14-Jährige).

Mitglieder von Chören müssen in Innenräumen Mund-Nasen-Bedeckungen auch beim Singen tragen, das Spielen von Blasinstrumenten ist verboten.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Kitas in SH: Unterschiedliche Quarantäne-Regelungen führen zu Unverständnis

Bei vielen Kita-Verantwortlichen in Schleswig-Holstein und den Eltern der Kinder sorgt die derzeitige Corona-Situation mit der Ausbreitung der Omikron-Variante für Ärger und Unverständnis. Der Grund sind die von Landkreis zu Landkreis unterschiedlichen Entscheidungen bei den Quarantäne-Anordnungen bei positiven Corona-Fällen. Mitentscheidend sind zum Beispiel die Größe der Einrichtung und das Alter der Kinder, heißt es. Dieses System sei nicht nachzuvollziehen, entgegnen Kita-Beschäftigte. Viele Eltern wünschen sich einheitliche Regelungen und damit Planungssicherheit, damit sie wissen, was im Fall eines positiven Tests zu tun ist. Einig sind sich die Kitas, in denen vielerorts bereits ein personeller Notstand herrscht, und die Eltern darin, dass die Kitas so lange wie möglich offengehalten werden sollen.

VIDEO: Omikron macht Kitas zu schaffen (5 Min)

NDR.de wünscht einen guten Morgen!

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Mittwoch, 12. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.